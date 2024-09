CSG: Excalibur Army poskytla pro IZS provizorní most, tým firmy ho instaloval v náročných podmínkách

Pro instalaci mostu byla použita dvě mostová pole, jedno ze systému AM 70 EX a druhé ze systému AM 50 EX. Číslice v názvech systému označují orientační bezpečnou nosnost v tunách podle standardu NATO. Instalaci zajistil mostní automobil AM-70 EX, osmikolové vozidlo na podvozku Tatra Force.

Jiří Talanda, výrobní ředitel Excalibur Army, uvádí: „Prosba ze strany IZS, zda je v silách naší firmy zajistit provizorní přemostění řečiště, k nám dorazila ve čtvrtek 19. září a majitel skupiny CSG, do které naše firma patří, pan Michal Strnad, okamžitě rozhodnul, abychom poskytli IZS vše, co máme k dispozici. Neváhali jsme ani vteřinu a pustili se do přípravy dvou mostních systémů, které máme v našem areálu a které využíváme pro prezentaci zákazníkům. V pátek bylo upřesněno, že místem instalace je Česká ves u Jeseníku, kde byla potřeba IZS k přemostění vodního toku největší.“

Instalace mostu na místě začala v pátek 20. září krátce po 19. hodině ve spolupráci ženistů Armády ČR, příslušníků HZS a týmu společnosti Excalibur Army. Jednalo se o mimořádně složitou lokalitu na hranici technických možností kvůli šířce koryta, rozdílu ve výšce obou břehů řeky, nedostatku místa pro manipulaci a poškození říčního dna, do kterého bylo třeba zapustit podpěry. První mostové pole bylo položeno v pátek po 23. hodině, ale bylo třeba zlepšit stabilitu konstrukce. Po konzultaci s expertem Univerzity obrany na ženijní konstruce, doc. Pavlem Maňasem, se tým na místě rozhodl pro novou instalaci. Proto bylo mostní pole vyzvednuto z řečiště a pokládka proběhla znovu. Most byl předán do užívání IZS v neděli 22.9. ve 13 hodin.

Jiří Talanda uvádí: „Děkuji za vynikající spolupráci HZS, PČR a AČR. Jejich příslušníci zajišťovali rekognoskaci terénu, uzavírku komunikace, zázemí pro náš tým a samozřejmě pomoc při položení mostu. Děkuji také týmu zaměstnanců Excalibur Army, který na projektu pracoval. Od čtvrtka jsme se nezastavili a přes víkend naspali sotva pár hodin. Výsledek ale stojí za to a dělá nám obrovskou radost.“

Petr Mudra, starosta České vsi, uvádí: „Mám obrovský respekt k práci, kterou tým Excalibur Army spolu s hasiči a vojáky při stavbě mostu odvedl. Most hraje při odstraňování následků povodní v naší obci velkou roli a nejen to: Dnes díky němu mohla technika HZS zasáhnout proti požáru, který vypuknul u jedné z nemovitostí, které se poblíž řeky Bělá nachází.“

Mostní systémy společnosti Excalibur Army jsou jedním z jejich důležitých produktů: Desítky souprav byly dodány zákazníkům v Pákistánu a Vietnamu.

Jak probíhá proces instalace mostu

Kroky instalace mostu jsou následující:

Je třeba připravit terén v místě pokládky. Situaci komplikuje, pokud je povrch tvořen betonem, asfaltem či kamennou rovnaninou, což byl případ této instalace.

Vozidlo nesoucí mostní pole přijede na místo a musí být umístěno do správné polohy vůči oběma břehům. V tomto případě vozidlo muselo zaujmout polohu s přesností na centimetry.

Dojde k rozvinutí mostu nad překážku (např. vodní řečiště), vysunutí hydraulických podpěr a sklopení mostu do překážky.

Dojde k ukotvení mostu a jeho uvedení do vodorovné polohy.

Proběhne zátěžová zkouška mostu se zátěží minimálně 20 tun a jeho opětovné srovnání do vodorovné polohy.

Přijede vozidlo s druhým mostovým polem. Vozidlo najede na již stojící první mostní pole.

Druhé mostní pole je sklopeno a ukotveno do prvního mostního pole.

Most je rozvinut přes překážku.

Most je určen pouze pro složky IZS a nemůže sloužit veřejnosti vzhledem ke specifickým pravidlům jeho používání: Platí omezení rychlosti, brždění a akcelerace při jeho překonávání, jsou nepřípustné prudké změny směru jízdy. Pěší osoby se mohou pohybovat pouze středovou částí mostovky.

O Excalibur Army

Společnost byla založena v roce 1995 a zpočátku se zaměřila na obchod s nepotřebným vojenským vybavením včetně výstrojního, proviantního či zdravotnického materiálu. Od roku 2000 rozšířila svoji činnost o prodej náhradních dílů pro vojenskou kolovou a pásovou techniku, prodej zbraní a munice a dalšího vojenského materiálu.

V roce 2005 byla otevřena provozovna v Přelouči (v areálu bývalého VOP Přelouč), kam v následujících dvou letech směřovaly velké investice do oprav a rekonstrukce areálu. Následně se do Přelouče přesunulo i vedení společnosti, část administrativy a byla zprovozněna opravárenská dílna a lakovna.

Společnost se začala zabývat opravami, renovacemi a modernizováním hlavních bitevních tanků, bojových vozidel pěchoty a dělostřeleckých systémů – raketometů a houfnic. Zároveň k?nim dodávala i množství náhradních dílů včetně motorů. Postupně navázala strategickou spolupráci s předními zahraničními výrobci v oblasti pozemních obranných systémů a začala nabízet vyspělé obranné systémy vlastního vývoje a výroby.

V roce 2012 si EA pronajala část státního podniku VOP Šternberk a v roce 2013 celý šternberský výrobní podnik, s více jak 60letou tradicí v opravách a výrobě vojenské techniky a náhradních dílů, koupila díky vítězství v?soutěži, ve které nabídla nejvyšší cenu.

Dnes nabízí mnoho typů vojenských vozidel, zbraňových systémů a munice, k nimž zabezpečuje kompletní servis včetně modernizace.

V roce 2014 se Excalibur Army stala součástí holdingu Czechoslovak Group. Začátkem roku 2016 se ze společnosti vyčlenily do samostatných firem civilní divize a Excalibur Army se od tohoto roku již plně soustředí na zakázky spojené s vojenskou technikou.

Vizí společnosti je stát se celosvětově úspěšným výrobcem a dodavatelem speciální pozemní techniky pro bezpečnostní i záchranné složky, který nabízí prodej, servis, přestavby a modernizace osvědčených typů techniky, stejně tak jako nové typy techniky, které jsou výsledkem vlastního vývoje.

Globální průmyslově-technologická skupina CSG, vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 1,73 mld. EUR. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba malorážové munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.