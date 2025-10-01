CSG rozšiřuje představenstvo a má nového ředitele marketingu a komunikace

Rozšíření představenstva
Předsedou představenstva skupiny CSG je majitel a CEO skupiny CSG Michal Strnad, jeho místopředsedy jsou výkonný ředitel David Chour a General Counsel Ladislav Štorek a jeho členy ředitel pro akvizice Petr Formánek a finanční ředitel Zdeněk Jurák. Po rozšíření o dvě nové členky bude tedy představenstvo Czechoslovak Group a.s. sedmičlenné.
Michal Strnad, majitel a CEO skupiny, k tomu uvádí: „Rozšíření představenstva o Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou je přirozeným krokem. Michaela i Alena významně přispěly k budování skupiny. Obě představují uznávané manažerky a jejich přímé zapojení do nejvyššího orgánu CSG vyjadřuje klíčový význam compliance a personálního řízení pro další rozvoj skupiny.“
Alena Kozáková
Michaela Katolická působí od roku 2022 jako generální ředitelka CSGM, servisní společnosti skupiny. Zároveň v rámci skupiny zodpovídá za oblast Compliance. Do CSG nastoupila v roce 2018 a postupně zastávala pozice v oblasti compliance a bezpečnosti. Vystudovala právo na Západočeské univerzitě v Plzni, právo EU v Toulouse a doktorát získala na Univerzitě Karlově. Má za sebou úspěšné projekty v oblasti compliance, řízení procesů a kvality. Ke svému jmenování do představenstva uvádí: „Jsem ráda, že mohu v nové roli přispět k dalšímu rozvoji skupiny CSG. Vnímám to jako závazek pokračovat v posilování transparentnosti a odpovědného řízení, které jsou klíčové pro úspěch moderní průmyslové skupiny.“
Alena Kozáková zastává od roku 2021 pozici personální ředitelky skupiny. V minulosti působila v HR ve společnostech Iveco Czech Republic a Vagónka Studénka, kde řídila týmy napříč zeměmi. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně, kde rovněž získala doktorát. Absolvovala mezinárodní manažerské a HR programy při VUT v Brně a Nottingham Trent University. V CSG stojí za zaváděním moderních HR procesů, talentových a vzdělávacích programů. Alena Kozáková uvádí: „Vstup do představenstva je pro mě potvrzením významu oblasti lidských zdrojů pro další růst CSG. Chci se zaměřit na rozvoj talentů a HR procesy, které podpoří konkurenceschopnost skupiny doma i v zahraničí.“
Michaela Katolická
Nový ředitel komunikace a marketingu
Svou profesní kariéru spojil se společností Škoda Auto. Nyní, po pětadvaceti letech, se Tomáš Kotera rozhodl přijmout novou výzvu a stal se ředitelem komunikace globální průmyslově-technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG), vlastněné českým podnikatelem Michalem Strnadem. Funkce se ujal 1. října.
Tomáš Kotera působil ve Škodě Auto pětadvacet let, z toho posledních více než osm let na pozici vedoucího korporátní a interní komunikace. Zkušenosti má též ze zahraničí. Více než čtyři roky působil jako ředitel PR a komunikace Škoda China v rámci Volkswagen Group China.
„Nástup do CSG je další výzvou v mé kariéře. Oslovilo mě, že jde o českou firmu se silným mezinárodním přesahem, která dnes již působí globálně. CSG vnímám jako značku, která je reklamou na český průmysl, šíří jeho dobré jméno ve světě a posiluje image České republiky. Rád se stanu součástí jejího příběhu,“ říká Tomáš Kotera.
Skupina CSG je v současnosti nejrychleji rostoucí obrannou společností v Evropě. Své produkty a řešení dodává prakticky do celého světa a výrobní podniky provozuje v deseti zemích na třech kontinentech. Díky akvizici The Kinetic Group, dokončené v roce 2024, má silné postavení též ve Spojených státech amerických.
„Jsem přesvědčen, že Tomáš Kotera díky svým zkušenostem posune marketing a komunikaci naší dynamicky se rozvíjející skupiny na ještě vyšší úroveň, a těším se na naši intenzivní spolupráci,“ uvádí k nástupu nového ředitele komunikace a marketingu David Chour, místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG.
Tomáš Kotera ve funkci nahrazuje Kateřinu Petko, která komunikaci CSG řídila od března 2024. Podařilo se jí konsolidovat a stabilizovat marketingový tým i nastavit spolupráci se zahraničními společnostmi skupiny. Významně se podílela též na rozvoji online komunikace a na založení a rozjezdu CSG Nadačního fondu.
Tomáš Kotera
O společnosti CSG
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG má klíčové výrobní závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa. Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis. Skupina se specializuje na vývoj a výrobu strategicky životně důležitých produktů, systémů a technologií nezbytných pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává více než 14 000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy EUR, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy EUR.
autor: Tisková zpráva