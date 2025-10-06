CSG vstupuje do segmentu bezpilotních prostředků prostřednictvím společnosti AviaNera

Klíčovou roli v tomto segmentu bude hrát nově založená společnost AviaNera Technologies a.s. (AviaNera), která zastřeší vývoj, výrobu a obchod s UAS technologiemi. AviaNera bude od počátku úzce provázána se společností Excalibur International a.s., přední obchodní agenturou skupiny CSG, která globálně obchoduje s produkty firem CSG i jejich partnerů a zároveň disponuje bohatými zkušenostmi s řízením náročných projektů v oblasti pokročilých obranných systémů.
„Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů. Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií,“ uvádí Michal Strnad, majitel a CEO skupiny CSG.
„Díky úzkému propojení aktivit Excalibur International s AviaNera bude na rozvoji aktivit CSG v tomto segmentu od začátku pracovat zkušený obchodní i projektový tým, který již dnes obchoduje s UAS technologiemi a má na kontě obranné projekty v hodnotě stovek milionů eur. Novinkou je, že zákazníkům budeme schopni nabídnout vlastní UAS systémy vyvinuté a vyrobené in-house,“ dodává Miloš Šivara, CEO Excalibur International.
AviaNera povede Pavel Čechal
AviaNera povede zkušený manažer Pavel Čechal, který do CSG přišel z pozice výkonného ředitele PBS Group. Pod jeho vedením se firma zaměřuje na rychlé vybudování vývojových a výrobních schopností v oblasti UAS a jejich klíčových komponent. „Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás. Budeme přitom využívat synergií s firmami CSG, které působí například ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů,“ vysvětluje Pavel Čechal.
Tým AviaNera aktuálně jedná o několika akvizicích perspektivních firem v Evropě a navazuje partnerství i na Ukrajině, která je dnes klíčová pro rozvoj vojenských UAS technologií. Prioritou společnosti je vývoj a výroba pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky – proudových, dvouproudových i hřídelových.
Název AviaNera symbolicky odkazuje na tradici letňanské Avie v leteckém průmyslu a současně vyjadřuje začátek nové éry v oblasti bezpilotních technologií. „V letectví nastává přelomové období. Do budoucna se dají v zásadě všechny mise, které dnes obstarávají pilotované letouny, řešit prostřednictvím UAS. Překážkou už nejsou technologie, ale spíše legislativa,“ dodává Pavel Čechal.
S ohledem na očekávaný dynamický růst obranného UAS trhu a rostoucí poptávku po výkonných, kompaktních a efektivních pohonných jednotkách nabízí tento segment mimořádně silný tržní potenciál. „AviaNera má strategickou příležitost stát se klíčovým dodavatelem v oblasti pohonných jednotek nové generace pro vojenské bezpilotní aplikace,“ uzavírá Pavel Čechal.
Globální průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní český podnikatel Michal Strnad. Dodává do celého světa technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví. CSG má klíčové výrobními závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii a své produkty vyváží do celého světa.
Skupina neustále investuje do rozvoje svých společností a zároveň rozšiřuje své hlavní obchodní aktivity. Mezi její klíčové členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis.
Skupina se specializuje na vývoj a výrobu strategicky životně důležitých produktů, systémů a technologií nezbytných pro obranu základních civilizačních hodnot. CSG zaměstnává více než 14 000 lidí ve svých integrovaných a přidružených společnostech. Tržby CSG za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy EUR, přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy EUR.
