Jste opilí mocí. Lipavský srdnatě hájil Pavla proti stoosmičce

Nově formovaná vláda ANO, SPD a Motoristé sobě oznámila, že vůči požadavkům prezidenta Petra Pavla na doplnění svého programového prohlášení nehodlá ustoupit – jak uvedl předseda ANO Andrej Babiš: „Není důvod měnit programové prohlášení vlády.“ Prezident vznesl konkrétní požadavky – zejména začlenění explicitního závazku vůči aliančním partnerům v Severoatlantické alianci (NATO), postoj k Rusku a k ruské invazi na Ukrajinu.
K požadavkům prezidenta a odmítavému postoji nastupující koalice se vyjádřil i končící ministr zahraničí Jan Lipavský, který hovořil o neúctě Hradu: „Já mám pocit, že ta nová stoosmička v Poslanecké sněmovně je opilá mocí a chová se velmi neprozřetelně. Ta míra neúcty vůči Hradu se prostě nevyplatí,“ uvedl Lipavský v pořadu Partie.
Prezident je pro vládu nepostradatelný
Dále v reakci na spor o programové prohlášení zdůraznil, že žádná vláda nemůže fungovat bez úzké součinnosti s hlavou státu. „Každá vláda potřebuje prezidenta, zvláště v našem systému, protože prezident má vliv na zahraniční politiku, podepisuje mezinárodní smlouvy, jeho podpis je nezbytnou součástí jmenování a odvolání každého velvyslance. Co se týče obrany, tak je vrchním velitelem vojsk a má nezastupitelnou roli při jmenování a povyšování generálů,“ pokračoval Jan Lipavský.
„To znamená, že mít dobré vztahy s panem prezidentem je velmi důležité. A tohle jsou úplně zbytečné chyby, které si vlastně ta budoucí vláda vytváří. To, že chybí slovo Rusko v programovém prohlášení vlády, považuji za naprostou chybu a je to podle mě skandální nepochopení toho, co se odehrává v bezpečnosti v Evropě,“ dodal končící šéf diplomacie.
„Přijde mi zbytečné a hloupé, že si ta nastupující vláda takhle dopředu rozhazuje vztahy s prezidentem, a nejenom skrze třeba střet zájmů, ale i z hlediska otázky programu,“ dodal ke kritice budoucí vlády, kdy narážel i na skutečnost, že prezident Petr Pavel požaduje od lídra Andreje Babiše, že ještě před svým jmenováním premiérem veřejně oznámí, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů ve vztahu ke konglomerátu Agrofert. Babiš na to reagoval tím, že zatím nechce činit „nevratné kroky“, dokud nebude mít jistotu, že bude premiérem.
Vondráček: Parlament musí mít silnou pozici vůči prezidentovi
Proti tvrzením Lipavského se v studiu ohradil místopředseda hnutí a šéf zahraničního výboru Sněmovny ANO Radek Vondráček: „Důrazně se ohrazuji proti tomu, že jsme snad opilí mocí. Cokoliv se stane při těchto jednáních, protože jsou to jednání na úrovni ústavy, tak je to precedentem. A je nezbytně principiální, aby se vymezily pro ty, co přijdou i po nás. Třeba jednou se to zase otočí – je důležité, aby ten Parlament opravdu měl silnou pozici vůči prezidentovi.“
K požadovaným změnám v programovém prohlášení nové vlády pak doplnil: „Pan předseda Babiš byl poměrně vstřícný a seznámil s tím své koaliční partnery a byl ochoten k nějakým formulačním ústupkům. Naši koaliční partneři se vyjádřili také principiálně, že prostě toto prezidentovi nenáleží. Nedomnívám se, že by tam ta problematika nebyla. Máte tam od toho věc bezpečnosti v regionu, kde se výslovně uvádí, že tato vládní koalice bude dbát a prosazovat a podporovat dodržování mezinárodního práva a zachování suverenity státu. To je o Ukrajině. A jestliže jsme chtěli mít nějaký rozumný text a dosah, tak jsme v tom dále nepokračovali,“ uvedl.
„Kdybyste to tam napsané měli, tak to nemusíte takhle dlouze teď okecávat a zároveň z toho bude jasné, že budete navyšovat výdaje na obranu tak, jak to žádá dnešní doba, že budete podporovat Ukrajinu, která se brání ruské invazi, a že budete pracovat na bezpečnosti České republiky třeba v oblasti energetiky,“ kontroval Jan Lipavský.
Mimořádnou sněmovní schůzi ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše nazval Radek Vondráček politickým zoufalstvím opozice. „Považuji to za projev politického zoufalství. Nemají téma, potřebují odvést pozornost od rozpočtu,“ prohlásil Vondráček. Záměr svolat mimořádnou schůzi oznámili v pátek lidovci s podporou ODS, STAN a TOP 09. Piráti avizovali, že se k iniciativě připojí.
„Je to akt zoufalství. Myslím si, že to bude trošku šaškárna. Veřejnosti je to víceméně jedno,“ doplnil k diskusi o Babišově střetu zájmů přísedící předseda Motoristů Petr Macinka.
autor: Natálie Brožovská