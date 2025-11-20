Nacher (ANO): Střet zájmů a (ne)oprávněnost ingerence prezidenta Pavla

Ve veřejném prostoru se v tomto ohledu opět často mísí pojmy s dojmy a fakta s emocemi. Pojďme se na klíčové aspekty problematiky podívat nejen optikou dřívějších vyjádření prezidenta Pavla, nýbrž především optikou zákonů a judikatury Ústavního soudu (zejména klíčového nálezu Pl. ÚS 4/17 z roku 2020). Vypomůžu si při tom i aktuálním komentářem bývalého ústavního soudce Radovana Suchánka, na jehož plné znění odkazuji níže.
Hned v úvodu je - s ohledem na co možná největší stručnost a přehlednost příspěvku - vhodné zaměřit se na ono klíčové rozhodnutí ÚS, jímž prezident Pavel (mimo jiné) ospravedlňuje svůj aktuální postoj. „Povinností prezidenta republiky je přihlížet při zvažování, koho jmenovat předsedou vlády, k tomu, zda jmenováním může takový (zejména neřešitelný) střet vzniknout a zda bude moci být řešen postupem, který Ústava, popřípadě zákon (zejména zákon o střetu zájmů) předvídá,” píše se v jedné z klíčových pasáží nálezu.
Ve světle nálezu jsem osobně považoval za legitimní, že prezident Pavel žádal po Andreji Babišovi nastínění možností, zda a jak bude schopen vyřešit svůj potenciální střet zájmů. „Babiš mi ukázal možnosti, jak vyřešit střet zájmů. Skutečně vedou k tomu, aby liteře zákona dostál,” uvedl prezident Pavel po setkání s Andrejem Babišem 5. října 2025.
Čili - prezident ex ante přihlédl k možnosti potenciálního vzniku střetu zájmů při jmenování Andreje Babiše premiérem. Z následného prezidentova veřejného vyjádření jednoznačně vyplynulo, že jej Andrej Babiš přesvědčil o tom, že jeho potenciální střet zájmů nebude „neřešitelný” a existují zákonné možnosti k jeho odstranění.
Zde, se vší úctou, role a pravomoc prezidenta (pro tuto chvíli) končí. Respektive končit měla. Dodatečně formulované požadavky prezidenta na „veřejné vyjasnění způsobu střetu zájmů”, výrok „Babiš minimálně půl roku tušil, že vyhraje volby a moc dobře věděl, že zřejmě bude muset řešit problém se střetem zájmů, měl tedy dost času, aby se k tomu nějak postavil,” či výzva, „aby hnutí ANO nominovalo jiného kandidáta na premiéra, pokud Babiš problém nevyřeší,” nemají oporu v zákoně, judikatuře, ani zvyklostech. Prezident jimi překračuje své pravomoci. Klade si podmínky, jejichž kladení mu nepřísluší. A v neposlední řadě popírá sám sebe a svá dřívější vyjádření.
Pro doplnění ještě jedna v médiích již mnohokrát zmíněná skutečnost - zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu PO NÁSTUPU do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce. K tomu i část citace z bodu 116 diskutovaného nálezu ÚS: „… o veřejnou funkci se při splnění dalších podmínek (věk, občanství atd.) může ucházet každý s tím, že případný vznik střetu zájmů bude řešen až v případě, že veřejnou funkci nabude.” A citace z bodu 126: „Zákon o střetu zájmů má povahu speciálního zákona z hlediska výkonu veřejné moci, proto je vyloučen (s ohledem na omezující povahu jeho ustanovení) výklad rozšiřující, nebo dokonce použití analogie s jinými právními předpisy.”
Na závěr si dovolím doplnit ještě jedno vyjádření prezidenta Pavla ke vzniku budoucí vlády z 21. srpna letošního roku: „Jsem připraven v žádném případě to neprotahovat, neklást žádné předběžné podmínky… Já tomu (vzniku vlády) rozhodně nebudu nějak překážet, abych to zdržoval.”
