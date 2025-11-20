Národní zemědělské muzeum: Čáslavský Advent mezi traktory už v sobotu

Spanilá jízda adventně vyzdobených traktorů, taneční i hudební vystoupení, loutkové divadlo, adventní dílny nebo zimní kino. Nalaďte se na adventní čas programem pro celou rodinu. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi zve na třetí ročník Adventu mezi traktory, který se uskuteční v sobotu 22. listopadu od 14. do 19. hodiny.
„Novinkou letošního Adventu budou vánočně nazdobené traktory, které si návštěvníci mohou užít během spanilé jízdy. Společně rozsvítíme vánoční strom, symbolicky tak zahájíme adventní období a rozloučíme se s letošní muzejní sezónou,“ zve na Advent mezi traktory Vladimír Michálek, ředitel NZM Čáslav.
Předvánoční program zahájí taneční vystoupení z DDM Kutná Hora, děti předvedou výrazový tanec i moderně laděnou choreografii. Následovat bude čáslavskému publikum již známý loutkový divadelní soubor eMMILLIon z Větrného Jeníkova se známou pohádkou o Sněhurce a sedmi trpaslících. O zábavu se postarají hraví andělé na chůdách.
Než se rozsvítí vánoční strom jako symbol nadcházejícího období Adventu a Vánoc, čeká návštěvníky minikoncert vánočních koled v podání saxofonisty Turmunkha Enkhtaivana. Rozsvícení stromu bude doprovázeno speciálním „tichým“ ohňostrojem s hudbou.
Ve spolupráci s Kinem na kolečkách bude letos poprvé možnost zažít „zimní kino“, promítat se bude oblíbená vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku. Fungovat bude i Ježíškova pošta, fotokoutek, tematicky laděné soutěže a tzv. speedcarving show, vyřezávání soch ze dřeva motorovou pilou.
Během celého odpoledne budou moci malí i velcí navštívit dílnu na kolech Woodtruck, vyrobit si nějaký pěkný výrobek ze dřeva a také nahlédnout do otevřených depozitářů a expozic se zemědělskou technikou. Letošní ročník akce Advent mezi traktory probíhá ve spolupráci s městem Čáslav.
Název akce:
Advent mezi traktory, 3. ročník
Kdy:
sobota 22. listopadu 2025
od 14 o 19 hodin
Kde:
Národní zemědělské muzeum Čáslav
Vstupné:
základní 120 Kč
snížené (děti do 6 let, senioři) 80 Kč
děti do 6 let zdarma
Další informace ZDE
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a Ostrava. Muzeum zemědělské techniky v Čáslavi se specializuje na studium a prezentaci historické i současné techniky používané v zemědělství. Částečně zpřístupněné depozitáře a expozice se zaměřují na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Unikátní sbírka traktorů a historických oradel patří mezi nejvýznamnější a největší podobné sbírky v Evropě.
Virtuální prohlídku NZM Čáslav najdete ZDE, více informací ZDE.
