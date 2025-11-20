ČEZ: Vojáci si procvičili ochranu Temelína

20.11.2025 14:49 | Tisková zpráva

Přibližně padesát vojáků se týden pohybovalo v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín.

ČEZ: Vojáci si procvičili ochranu Temelína
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Důvodem bylo celorepublikové vojenské cvičení Hradba. Při něm si armáda procvičila ochranu objektů kritické infrastruktury a jedním z nich byla i Jaderná elektrárna Temelín. Během dneška a zítřka budou vojáci Jadernou elektrárnu Temelín opouštět.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10961 lidí

U Jaderné elektrárny Temelín cvičil 181. prapor územní obrany a Krajské vojenské velitelství České Budějovice. Na účelové komunikaci u elektrárny vojáci vybudovali obranné postavení včetně kontrolně propouštěcího místa. Vedle běžných kontrol si procvičili i reakci na několik modelových situací.

Už v základním režimu patří Temelín k nejpřísněji střeženým subjektům v zemi. Má vlastní systém fyzické ochrany, který zahrnuje technické a organizační bariéry a několik desítek pracovníků bezpečnostní agentury. Vedle toho se na ochraně elektrárny nepřetržitě podílí policie i armáda. Pokud by Vláda ČR vyhlásila mimořádná bezpečnostní opatření, tak celý systém by se ještě zpřísnil.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Teplárny v Prunéřově a Tušimicích v provozu, další se začínají stavět
ČEZ: Energetici motivují mladé ke studiu elektrotechniky originálními programy
Nadace ČEZ: Ještě více zeleně v obcích a městech díky grantu Stromy
ČEZ: Energetici pomáhali beskydské přírodě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cvičení , ČEZ , energetika , Armáda ČR , TZ , bezpeečnost

autor: Tisková zpráva

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Proč té koalici pro nevydání, jak tvrdíte, nenzabráníte?

Proč jste se třeba aspoň nepokusili s ANO vyjednat koalici? Pokud by vám šlo o lidi a ne o vás, tak byste se o to podle mě aspoň pokusili. Protože pak ani ANO nic jiného nezbývá než vládnout s SPD a Motoristy. Nebylo by lepší, kdyby se ty hráze mezi vámi politiky prolomily? Nemyslíte, že by se pak i...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Otevřené manželství jako výsledek desítek společných letOtevřené manželství jako výsledek desítek společných let Šedivění vlasů je obranný mechanismus těla proti rakoviněŠedivění vlasů je obranný mechanismus těla proti rakovině

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

DPP pokračuje v modernizaci stavědel v metru na lince C

16:08 DPP pokračuje v modernizaci stavědel v metru na lince C

O víkendu začne DPP s modernizací zabezpečovacích zařízení ve stanicích metra I. P. Pavlova, Muzeum …