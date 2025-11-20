ČEZ: Vojáci si procvičili ochranu Temelína

Důvodem bylo celorepublikové vojenské cvičení Hradba. Při něm si armáda procvičila ochranu objektů kritické infrastruktury a jedním z nich byla i Jaderná elektrárna Temelín. Během dneška a zítřka budou vojáci Jadernou elektrárnu Temelín opouštět.
U Jaderné elektrárny Temelín cvičil 181. prapor územní obrany a Krajské vojenské velitelství České Budějovice. Na účelové komunikaci u elektrárny vojáci vybudovali obranné postavení včetně kontrolně propouštěcího místa. Vedle běžných kontrol si procvičili i reakci na několik modelových situací.
Už v základním režimu patří Temelín k nejpřísněji střeženým subjektům v zemi. Má vlastní systém fyzické ochrany, který zahrnuje technické a organizační bariéry a několik desítek pracovníků bezpečnostní agentury. Vedle toho se na ochraně elektrárny nepřetržitě podílí policie i armáda. Pokud by Vláda ČR vyhlásila mimořádná bezpečnostní opatření, tak celý systém by se ještě zpřísnil.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 15,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva