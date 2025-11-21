Konec útoků na Slovensko, zlepšení vztahů, bránění zájmů. To si Eva Filipi slibuje od nové vlády

Dlouholetá česká diplomatka v Sýrii vystoupila v internetové televizi XTV a promluvila nejen o situaci na Ukrajině. Zdůraznila přitom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj není v pozici, aby si mohl něco diktovat.
Eva Filipi nezastírá, že americko-ruský plán je v podstatě ukrajinskou kapitulací.
Za nejzásadnější považuje, aby válka co nejdříve skončila. Proto je dle ní zásadní, že se nějak daří dál kráčet po cestě k míru. „Když to budeme nazývat pravými jmény, tak je to svého druhu kapitulace. … S ohledem na reálnou situaci a když si vezmete do ruky selský rozum, tak od počátku nebylo možné, abychom dospěli k tomu, že prohraje Rusko,“ zdůraznila.
Také celý Blízký východ podle ní připomíná tekuté písky, kdy se mohou projevit změny v Libanonu, ale také v Sýrii prezidenta Ahmada Šará. Je prý navíc otázkou, co udělají palestinští teroristé z Hamásu, co udělá hnutí Hizballáh.
Prezident Ahmad Šará se podle Filipi musel smířit s tím, že Američané sáhli jen k pozastavení sankcí vůči Sýrii, nikoli k jejich zrušení. Až čas ukáže, jak to bude se Sýrií dál. Filipi má za to, že Američané vyčkávají, co a jak bude. „Nezbývá než doufat, že to třeba i vyjde. Ale mám své pochybnosti.“
V Sýrii se podle někdejší diplomatky také ukazuje, že Rusové a Američané jsou schopni spolu komunikovat a najít nějakou shodu na tom, jak řešit situaci v Sýrii. K možným americko-ruským dohodám v Sýrii Filipi poznamenala: „Všechno je možné.“
„Doufám, že to bude politika zájmů, nikoli ideologie. Velmi doufám,“ zdůraznila.
autor: Miloš Polák