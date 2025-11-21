Konec útoků na Slovensko, zlepšení vztahů, bránění zájmů. To si Eva Filipi slibuje od nové vlády

21.11.2025 9:15 | Monitoring

Někdejší česká diplomatka v Sýrii Eva Filipi popsala, jak se dívá na situaci ve světě. „Když to budeme nazývat pravými jmény, tak je to svého druhu kapitulace“, řekla k válce na Ukrajině a rusko-americkém míru, který spolu obě velmoci dojednávají. „S ohledem na reálnou situaci a když si vezmete do ruky selský rozum, tak od počátku nebylo možné, abychom dospěli k tomu, že prohraje Rusko,“ zdůraznila. A to nebylo vše.

Foto: Advokátní kancelář PORTOS
Popisek: Eva Filipi

Dlouholetá česká diplomatka v Sýrii vystoupila v internetové televizi XTV a promluvila nejen o situaci na Ukrajině. Zdůraznila přitom, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj není v pozici, aby si mohl něco diktovat.

„Nemyslím si, že dnes má prezident Zelenskyj takovou pozici, aby říkal, co chce a co nechce. Já mám pocit, že ten, kdo to rozhodne, bude americký prezident Trump a ruský prezident Putin, případně tedy Amerika a Rusko. Víme, co se děje na Ukrajině s tou korupční aférou. Víme také, že prezident Zelenskyj měl pocit, že bude jednat s nějakým Američanem. Nakonec jsem viděla, že jedná s (tureckým) prezidentem Erdoganem a nevím, jestli tam někdo z Ameriky vůbec dorazil. Na druhé straně vím, že americký vyjednavač Steve Witkoff jedná s tím ruským emisarem Kirillem Dmitrijevem, jednali v Miami a dojednali plán, který má asi 28 paragrafů. A Trump mimo jiné také řekl, že ten plán, a to řešení bude bez Evropy a bez Kyjeva,“ poznamenala Filipi s tím, že Trump nepustil válku na Ukrajině ze zřetele, což je podle bývalé diplomatky v Sýrii dobře. „Protože vždy rozhodují velmoci. Těžko malé státy,“ poznamenala.

Eva Filipi nezastírá, že americko-ruský plán je v podstatě ukrajinskou kapitulací.

Za nejzásadnější považuje, aby válka co nejdříve skončila. Proto je dle ní zásadní, že se nějak daří dál kráčet po cestě k míru. „Když to budeme nazývat pravými jmény, tak je to svého druhu kapitulace. … S ohledem na reálnou situaci a když si vezmete do ruky selský rozum, tak od počátku nebylo možné, abychom dospěli k tomu, že prohraje Rusko,“ zdůraznila.

Také celý Blízký východ podle ní připomíná tekuté písky, kdy se mohou projevit změny v Libanonu, ale také v Sýrii prezidenta Ahmada Šará. Je prý navíc otázkou, co udělají palestinští teroristé z Hamásu, co udělá hnutí Hizballáh.

Prezident Ahmad Šará se podle Filipi musel smířit s tím, že Američané sáhli jen k pozastavení sankcí vůči Sýrii, nikoli k jejich zrušení. Až čas ukáže, jak to bude se Sýrií dál. Filipi má za to, že Američané vyčkávají, co a jak bude. „Nezbývá než doufat, že to třeba i vyjde. Ale mám své pochybnosti.“

V Sýrii se podle někdejší diplomatky také ukazuje, že Rusové a Američané jsou schopni spolu komunikovat a najít nějakou shodu na tom, jak řešit situaci v Sýrii. K možným americko-ruským dohodám v Sýrii Filipi poznamenala: „Všechno je možné.“

Ve druhé polovině rozhovoru věnovala Filipi pár slov i české zahraniční politice, kterou by mohla prosazovat možná příští vláda Andreje Babiše (ANO, SPD a Motoristů). Při pohledu na programové prohlášení prý dospěla k závěru, že Česko s novým premiérem přestane slovně útočit na Slovensko, obecně zlepší vztahy se sousedy a bude hledět na své zájmy, které jsou z pohledu Evy Filipi jiné, než zájmy „tzv. západní Evropy“.

„Doufám, že to bude politika zájmů, nikoli ideologie. Velmi doufám,“ zdůraznila.

Zdroje:

https://xtv.cz/za-carou/o-konci-valky-rozhodne-trump-a-putin-ne-evropa-ani-zelenskyj-hamas-odmitne-odzbrojeni-v-syrii-propukaji-velke-nepokoje-eva-filipi

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

