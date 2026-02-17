Komínek (KSČM): Tak silná ta důvěra v prezidenta, že překonává i zákony matematiky

Podle dobře informovaných „presstitutek“ například ze Seznamu, Novinek, Aktuálně dopadl průzkum nadmíru skvěle. Prezidentovi důvěřuje přesně 5 698 lidí… z celkových 1 500 dotázaných. Ano, tak silná je ta důvěra, že překonává i základní zákony matematiky.
A kdo by náhodou pochyboval, ten asi nerozumí moderní vědě, mediální objektivitě ani pokrokovým metodám sčítání, kde jeden spokojený občan fandící Pavlovi vydá minimálně za čtyři.
Pro morální majáky, kteří nerozumí ironii, doplňuji, že jde o nadsázku. Ve skutečnosti bylo dotázaných mnohem víc rovných 1 800. Takže je vlastně všechno v naprostém pořádku.
