„Zlepšil nám obraz v USA.“ Macinka tím zabodoval i v Česku

Jak už ParlamentníListy.cz informovaly, český ministr zahraničí Petr Macinka se stal hvězdou republikánské Ameriky. Jeho vystoupení v debatě s Hillary Clintonovou na bezpečnostní konferenci v Mnichově mělo díky virálnímu sdílení mezi Trumpovými příznivci i vlivnými členy jeho administrativy desítky milionů zhlédnutí.
Zeptali jsme se proto českých volených zástupců napříč politickými stranami, jak na Macinkovo vystoupení v Mnichově nahlížejí, zda oceňují, že jeho debata s Hillary Clintonovou vyvolala v USA kladnou odezvu, a jestli to lze vidět jako přínos pro naše vztahy se Spojenými státy.
„Ministr Macinka rozhýbal diskusi, dokonce i dlouho po konferenci, což je rozhodně dobře. Konzervativní a pravicoví pozorovatelé tleskají, levicoví liberálové to kritizují a zesměšňují. Toť vše. Osobně jsem rád, že tam nekýval jako osel na fráze ostřílených progresivistů, ale řekl to, co si myslí většina lidí nejen v Česku, ale například i v USA,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz první vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
Opačného názoru je Macinkův předchůzce v čele Ministerstva zahraničí Jan Lipavský, kterému se kladná odezva v USA na ministrovo vystoupení nelíbí. „Neoceňuji, je to děsná ostuda. Takhle se český ministr zahraničí chovat nemá,“ řekl poslanec ODS Lipavský.
Naproti tomu europoslanec ODS a rovněž exministr zahraničních věcí Alexandr Vondra je spokojený. „Ačkoli spolu prezident Pavel a ministr Macinka nekomunikují a nespolupracují (což samozřejmě není vůbec dobré), tak v Mnichově si – asi kouzlem nechtěného – ‚rozdělili‘ úspěšně práci. Prezident oslovil převážně evropské publikum (a dostal potlesk), zatímco ministr Macinka úspěšně oslovil Bílý dům a americké publikum. Česko tak bylo v Mnichově opravdu vidět. Já jsem spokojen,“ uvedl Vondra pro ParlamentníListy.cz.
„Odezva mezi příznivci republikánů v USA včetně prezidentské administrativy na diskusi pana vicepremiéra Macinky zcela jistě musela potěšit všechny české vlastence a současně nepochybně posílila naše vztahy s tímto názorově zdravým vedením USA. Za mě jednoznačně palec nahoru pro pana ministra,“ říká senátor Zdeněk Hraba.
Velmi podobný pohled na věc nabízí poslanec SPD Tomáš Doležal. „Ano. Mnichovské vystoupení ministra Macinky v USA velice rezonuje a má milionovou sledovanost, zejména v prostředí konzervativních republikánskych ‚trumpovských‘ mediálních platforem. Je to pozitivní moment, který česko-americkým vztahům pomůže, protože pozitivním způsobem zviditelní Českou republiku v USA včetně toho, že upozorní na docela významnou změnu vlády a změny vládního kurzu v naší zemi. Čímž bychom mohli získat ve vztazích s USA podobně preferenční postavení, jaké nyní mají Maďarsko a Polsko,“ sdělil redakci Doležal.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský se redakce ParlamentníchListů.cz ptal, zda si z něho dotazem nedělá legraci. „Právě se nacházím ve Washingtonu a realita je přesně opačná. Řada republikánských politiků i lidí z jejich okolí se mě tady přímo ptá, zda je ministr Macinka ‚normální‘ a jestli česká vláda opravdu myslí své výroky vážně. Takže ne – nepovažuji to za přínos pro vztahy se Spojenými státy. Naopak, podobné výstupy nám zbytečně komplikují práci a oslabují důvěru v to, že Česká republika je stabilní a předvídatelný partner,“ reagoval politik KDU-ČSL.
Podle předsedy strany PRO a poslance klubu SPD Jindřicha Rajchla si Česká republika v USA zlepšila reputaci. „Rozhodně pozitivní. Hillary Clintonová je v administrativě Donalda Trumpa jednou z nejnepřijatelnějších osob. Tudíž u současných vládních kruhů si Česká republika zcela jistě reputačně výrazně polepší,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
„Vnímám to jako přínos k dalšímu zlepšení vztahů s USA. Zároveň rozumím tomu, že tato studená sprcha pro Hillary Clintonovou pohoršila a vystrašila Danuši Nerudovou. Ministr zahraničí ČR totiž odpověděl neúspěšné kandidátce na prezidentku USA podobně, jako by ministr zahraničí USA odpověděl neúspěšné kandidátce na prezidentku ČR,“ reagoval na dotaz šéf Svobodných a poslanec za SPD Libor Vondráček.
Mgr. Petr Macinka
Poslankyně SPD a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová si všímá přístupu zdejších médií k Macinkovu vystoupení. „Přínos pro naše vztahy se Spojenými státy to je určitě také. Ale já především vidím zcela rozdílné hodnocení Macinkova mnichovského vystoupení ve světových a našich médiích. Jakým pokřiveným způsobem naši veřejnost informují novináři z hlavního mediálního proudu a že to dělají ruku v ruce se současnou opozicí. To je důvod k důkladnému zamyšlení,“ říká.
Kladnou odezvu na Macinkovo vystoupení v debatě s Clintonovou velmi oceňuje senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Diskuse ministra Petra Macinky s paní Clintonovou je totiž přínosem pro všechny naše mezinárodní vztahy. Vůbec neuškodilo, když si svět všiml, že Česká republika má mladého, sebevědomého místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, který se z nikoho na zadek neposadí,“ je si jistá senátorka.
„Viděl jsem celé vystoupení, ne jen úryvky, které kolovaly na síti X, a myslím si, že ministr zahraničních věcí má vystupovat jinak, věcně, vyváženě a především tak, aby reprezentoval celou Českou republiku, ne aby působil jako příznivec jedné politické strany v zahraničí. Zahraniční politika není o tom, komu se zalíbíme na sociálních sítích, ale o dlouhodobých a stabilních vztazích státu se státem, zejména s našimi sousedy,“ sdělil redakci senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta.
