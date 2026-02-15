Hrnčíř: U rozpočtu se potvrdilo. Opozici český občan nezajímá

Sněmovna má za sebou dlouhé projednávání prvního čtení rozpočtu. Co jste si z tohoto projednávání odnesl za zkušenost?
Nemohu říci, že by to byla nová zkušenost, spíše se mi potvrdil fakt, že pro současnou opozici je český občan naprosto nepodstatný prvek, kterého vnímá jen coby „platiče daní“. Člověk by plakal! Oni se budou rvát za všechny a za všechno, chtějí investice a podporu doslova všude, jen ne českým lidem. Jak mohou křičet, že nový návrh rozpočtu České republiky PŘÍLIŠ podporuje občany ČR, to soudný člověk nikdy nepochopí.
Opozice, která předložila rozpočet velmi podobný, začala obratem vládu kritizovat a vyčítat jí rozhazování. Překvapilo vás to?
Upřímně se přiznám, že nepřekvapilo. Opozice jako celek již zcela ztratila byť i jen zbytky rozumného uvažování a chování. Místo hlasování o zákonech, které mají reálně pomoci občanům této země, obstruuje, místo fundované diskuse trucuje, vládu chtěla pod zcela absurdní záminkou odvolávat dva týdny poté, co získala důvěru, zde se již rácio zcela vytratilo. Zatím jediným výrazným počinem, kterého jsme se v novém složení vlády od opozice dočkali, byly kostkované košile nebo couvání pirátského klubu. A to je, jak každý uzná, strašně málo. Oni se prostě odmítají smířit s výsledkem demokratických voleb a dělají všechno pro to, aby, když tedy nemohou vládnout sami, co nejvíce věcí oddálili, zabránili jejich schválení nebo alespoň maximálně prodloužili dobu potřebnou k jejich projednání. A potom si ještě do médií stěžují, že pořád sedí v Poslanecké sněmovně a nevidí rodinu.
Také slyšíme, že rozpočet „projídá prosperitu“, čímž jsou kritizovány výdaje na přímou podporu občanů, místo toho, aby podporoval „bezpečnost“, oblíbené téma dnešní opozice. Jak se na to díváte vy, jsou priority rozpočtu nastaveny správně?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
My si samozřejmě uvědomujeme, že výdaje na obranu státu jsou důležité, nicméně současný rozpočet je nastaven na zásadách rozumných investic a nákupu skutečně potřebného vybavení a techniky. Což je, přiznejme si to, přesný opak počínání vlády minulé, která měla v oblasti obrany zjevně jediný cíl. Utratit co nejvíc, jedno za co. Vzpomeňme na nákupy násobně předraženého vojenského vybavení, na obrněná vozidla, na polní kuchyni… O F-35, které dostaneme někdy za deset let, ani nemluvím. Asi to některé opozičníky překvapí, ale ono neplatí, že čím víc utratíme, tím bezpečnější ČR bude. Takže znovu opakuji, rozpočet je nastaven zcela odpovědně a správně.
Velmi smutným příkladem uvažování minulé vlády byly výčitky minulého ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, kterému se nelíbilo škrtání financí na zahraniční projekty ve prospěch českých občanů. Těmi „zahraničními projekty“ myslel mimo jiné takové perly, jako je např. projekt nazvaný „Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku“, „Posílení kapacit srbských nezávislých médií v informování o výzvách zelené transformace“ nebo „Hanojský gay pride festival ve Vietnamu“: Na tyto nesmysly tedy bylo peněz dost. A aby na ně bylo, minulá vláda svým vlastním lidem zvýšila daně, snížila důchody a navýšila povinné zálohy. To už, myslím, nepotřebuje další komentář.
Opozice o tomto rozpočtu říká, že je „protizákonný“. Odkazují se na zákon o rozpočtové odpovědnosti, ale připouštějí, že tam není žádná sankce nebo motivace a v podstatě se nedá nijak vymáhat. Má takový zákon vůbec nějaký smysl?
Je nesmírně vtipné, že se opozice náhle ohání zákonem o rozpočtové odpovědnosti, když to byla právě ona, která protizákonné návrhy rozpočtu předkládala rok co rok. Stačí si vzpomenout na rozpočet na rok 2025, který se podle očekávání ukázal jako zcela špatně nastavený. Rozdíl mezi odhadem deficitu a reálným deficitem byl více než padesát miliard, což je u správně nastaveného rozpočtu v období ekonomického růstu prostě vyloučeno! Potvrdila se moje slova, když jsem již na podzim 2024 označil Stanjurův rozpočet za paskvil. Pro vytvoření příznivého dojmu byly nadhodnoceny příjmy, podhodnoceny nebo zcela vynechány některé výdaje, takto vyfantazírovaný rozpočet se samozřejmě ukázal v reálném světe nenaplnitelným.
V souvislosti s rozpočtem se v týdnu vedla debata i o zrušení Národní ekonomické rady vlády. Potřebujeme podle vás nějaký podobný stálý poradní orgán, nebo postačují standardní poradní sbory vlády či ministrů?
Pokud to myslíme se zeštíhlením státního aparátu vážně, samozřejmě se to bude týkat i nejrůznějších poradních orgánů. Roli Národní ekonomické rady vlády jsem silně vnímal minulé čtyři roky, kdy byla „ekonomická negramotnost“ tehdejší vlády velice znát. Nicméně nyní by rozhodně měl stačil standardní poradní sbor vlády, potažmo ministrů.
Prezident Petr Pavel Fialově vládě rozpočet podepsal, i když o něm vyjádřil velké pochybnosti. Očekáváte podobnou vstřícnost i v případě vaší vlády?
Je nutno uvést, že rozpočet na letošní rok je zcela racionální a postavený na kvalitních základech, což se o tom loňském rozhodně říci nedalo. Pokud prezidentu Pavlovi minule stačilo „čestné slovo“ pana ministra financí, ač byl varován, že předkládaný rozpočet s velkou pravděpodobností nepůjde dodržet, nyní nevidím jediný důvod, proč by měl svůj podpis upřít. Nicméně nechám se (snad mile) překvapit.
