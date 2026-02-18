„Konejte.“ ČT si postavila hlavu, je tu odpověď

18.02.2026 22:00 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Česká televize si trvá na tom, že dramaturgii politických pořadů si bude určovat sama a podle sebe. Společnost pro obranu svobody projevu to ale považuje za důkaz, že bude pokračovat nevyváženost. A požaduje akci.

„Konejte.“ ČT si postavila hlavu, je tu odpověď
Foto: Karel Šebesta
Popisek: Logo ČT

Česká televize zveřejnila na síti X vyjádření týkající se principů fungování média veřejné služby, zejména v oblasti zpravodajství. Z vyjádření vyplývá, že Česká televize považuje za nepřípustné jakékoli ovlivňování složení hostů svých pořadů. O tom, kteří politici a v jakém termínu budou do vysílání zváni, podle televize rozhoduje výhradně dramaturgie jednotlivých pořadů.

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 12391 lidí
„ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve,“ uvedla v prohlášení Česká televize, a to především v souvislosti s pořadem Otázky Václava Moravce.

Proti vyjádření České televize se ohradila Společnost pro obranu svobody projevu a v souvislosti s ním se obrátila na premiéra Andreje Babiše a ministra kultury Otu Klempíře. „Konejte. Proto vás většina občanů volila,“ žádá společnost politiky.

Česká televize svým vyjádřením podle Společnosti pro obranu svobody projevu de facto přiznává, že hodlá i nadále porušovat zákon a zvát si do pořadů hosty podle sympatií redakce. „Tím ovšem porušuje povinnost vyváženosti podle zastoupení v Parlamentu,“ připomíná Společnost pro obranu svobody projevu.

Psali jsme:

Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
Rajchl (PRO): Další Moravcův skandál
ČT je naše rodinné stříbro, napsal Válek
Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě

 

Zdroje:

https://t.co/jI8k4NasLc

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/OtoKlempir?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SOS_projevu/status/2024175174279426472?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČT , Otázky Václava Moravce , veřejnoprávní média , Klempíř , Společnost pro obranu svobody projevu

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s kritikou ČT ze strany Společnosti pro obranu svobody projevu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Macinkovy SMS

Je pravda, že se jimi na váš podnět zabývá i NCOZ? Proč zrovna oni? Já chápu, že jste je předal policii a nechápu, že vám je vůbec poslal, ale proč NCOZ? Poslal vám je přeci jeden člověk, takže nejde o organizovaný zločin nebo já to nechápu. Děkuji za vysvětlení. Vršková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Lidé hlásí, kde jsou náboráři.“ Sociolog vynesl pravdu z Ukrajiny

20:01 „Lidé hlásí, kde jsou náboráři.“ Sociolog vynesl pravdu z Ukrajiny

Ukrajinský sociolog Volodymyr Ishchenko působící jako výzkumný pracovník na Institutu pro východní E…