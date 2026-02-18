„Konejte.“ ČT si postavila hlavu, je tu odpověď

Česká televize zveřejnila na síti X vyjádření týkající se principů fungování média veřejné služby, zejména v oblasti zpravodajství. Z vyjádření vyplývá, že Česká televize považuje za nepřípustné jakékoli ovlivňování složení hostů svých pořadů. O tom, kteří politici a v jakém termínu budou do vysílání zváni, podle televize rozhoduje výhradně dramaturgie jednotlivých pořadů.
Proti vyjádření České televize se ohradila Společnost pro obranu svobody projevu a v souvislosti s ním se obrátila na premiéra Andreje Babiše a ministra kultury Otu Klempíře. „Konejte. Proto vás většina občanů volila,“ žádá společnost politiky.
Česká televize svým vyjádřením podle Společnosti pro obranu svobody projevu de facto přiznává, že hodlá i nadále porušovat zákon a zvát si do pořadů hosty podle sympatií redakce. „Tím ovšem porušuje povinnost vyváženosti podle zastoupení v Parlamentu,“ připomíná Společnost pro obranu svobody projevu.
ČT otevřeně přiznává, že bude dál porušovat zákon a zvát si politiky podle sympatií redakce. Tím ovšem porušuje povinnost vyváženosti podle zastoupení v Parlamentu. @OtoKlempir @AndrejBabis Konejte. Proto vás většina občanů volila. https://t.co/jI8k4NasLc— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) February 18, 2026
