Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti odvolaného děkana Miroslava Ševčíka

Nejvyšší správní soud souhlasil s městským soudem v hodnocení několika procesních otázek. Ani podle něj není postup při odvolávání děkana z funkce obvyklým správním řízením, a rektor tak při něm musí dodržovat jen základní zásady činnosti správních orgánů – což zde bylo splněno. Stejně tak rektor nepochybil tím, že pro svůj záměr odvolat děkana získal nejdříve souhlas univerzitního akademického senátu a až poté vyjádření fakultního akademického senátu.
Městský soud se ale nesprávně domníval, že není oprávněn plně přezkoumávat důvody pro odvolání děkana. Podle něj je věcí rektora, jak si vymezí pojmy zájem vysoké školy a závažné poškození tohoto zájmu – a pokud rektor vyložil tyto (tzv. neurčité právní) pojmy logicky, není na soudu, aby se jejich obsahem jakkoli blíže zabýval.
Podle Nejvyššího správního soudu tato úvaha neobstojí. Je pravda, že i pokud by děkan závažně poškozoval zájem vysoké školy, není rektor povinen jej odvolat: právě v tom se projevuje jeho správní uvážení, které soud přezkoumává jen omezeně (zákon to vyjadřuje formulací, podle níž rektor v této situaci může děkana odvolat). Pokud už však rektor děkana odvolal (a děkan si naopak myslí, že žádný zájem vysoké školy nepoškodil), musí soud děkanovy žalobní námitky vyvrátit svými vlastními argumenty, hodlá-li žalobu zamítnout.
„Smyslem plného soudního přezkumu není nahrazovat orgány veřejné moci v jejich odborné kompetenci a jejich vlastní hodnocení nahrazovat hodnocením soudním,“ zdůraznila předsedkyně senátu Michaela Bejčková.
Soud proto nemá sám „nabízet“ rektorovi vlastní představu například o tom, co je zájmem konkrétní vysoké školy. Jeho úkolem však zůstává na základě žalobních námitek posoudit, zda rektor řádně vymezil zákonné pojmy a zda přesvědčivě zdůvodnil své závěry.
Městský soud se proto bude znovu zabývat obsáhlou děkanovou žalobou, aby mohl odpovědět na otázku, zda byl děkan odvolán z funkce po právu.
