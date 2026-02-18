KDU-ČSL: Dva lidovecké návrhy pro spokojenější rodiny

Po balíčku RODIČE+ přicházíme s dalšími dvěma lidoveckými návrhy pro spokojenější rodiny.
1) Navrhujeme prodloužit dlouhodobé ošetřovné z 90 až na 180 dní, aby rodiny nemusely po třech měsících řešit dilema práce vs. péče.
Příklad: Péče o rodiče po mrtvici
Maminka prodělá mrtvici, po 3 měsících se sice zlepší, ale stále nezvládne běžný život sama.
Dnes: Po 90 dnech konec podpory → stres, shánění ústavu, návrat do práce „na sílu“
Po změně: Ošetřovné může pokračovat až další 3 měsíce, maminka zůstane doma, rodina má čas situaci řešit v klidu
2) Navrhujeme posílit podporu zkrácených úvazků, aby rodiče, pečující i starší lidé mohli zůstat aktivní na trhu práce.
Příklad: Maminka samoživitelka
Dnes: Má dítě 7 let a pracuje 6 hodin denně.
Po změně: Zaměstnavatel nově ušetří víc na odvodech snazší domluva na zkráceném úvazku, menší tlak „buď full time, nebo nic“.
Rodiny potřebují jistotu, ne stres. Podpora musí být praktická a funkční – a přesně takovou navrhujeme.
