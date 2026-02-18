KDU-ČSL: Dva lidovecké návrhy pro spokojenější rodiny

18.02.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prorodinné politice z opozičních lavic.

KDU-ČSL: Dva lidovecké návrhy pro spokojenější rodiny
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo KDU-ČSL

Po balíčku RODIČE+ přicházíme s dalšími dvěma lidoveckými návrhy pro spokojenější rodiny.

1) Navrhujeme prodloužit dlouhodobé ošetřovné z 90 až na 180 dní, aby rodiny nemusely po třech měsících řešit dilema práce vs. péče.

Příklad: Péče o rodiče po mrtvici

Maminka prodělá mrtvici, po 3 měsících se sice zlepší, ale stále nezvládne běžný život sama.

Dnes: Po 90 dnech konec podpory → stres, shánění ústavu, návrat do práce „na sílu“

Po změně: Ošetřovné může pokračovat až další 3 měsíce, maminka zůstane doma, rodina má čas situaci řešit v klidu

2) Navrhujeme posílit podporu zkrácených úvazků, aby rodiče, pečující i starší lidé mohli zůstat aktivní na trhu práce.

Příklad: Maminka samoživitelka

Dnes: Má dítě 7 let a pracuje 6 hodin denně.

Po změně: Zaměstnavatel nově ušetří víc na odvodech snazší domluva na zkráceném úvazku, menší tlak „buď full time, nebo nic“.

Rodiny potřebují jistotu, ne stres. Podpora musí být praktická a funkční – a přesně takovou navrhujeme.

Psali jsme:

Na Davida Prachaře po agitce s Haváčovou vyskočila vlastní minulost
Ať puknou. Vidlák našel díru v řečech opozice o ČR a USA
„Vyhoďte Ursulu a zrušte to zas*aný...“ Křičí Topolánek v panice z budoucnosti
Lotyšský zástupce šokoval Brusel. Těsně před rozhodnutím zaplavil experty návrhy k tabákové dani

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Imponuje vám, že lidovecká strana začala s prorodinnou politikou vylézat dva měsíce po prohraných volbách a ne celé předchozí čtyři vládní roky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Macinkovy SMS

Je pravda, že se jimi na váš podnět zabývá i NCOZ? Proč zrovna oni? Já chápu, že jste je předal policii a nechápu, že vám je vůbec poslal, ale proč NCOZ? Poslal vám je přeci jeden člověk, takže nejde o organizovaný zločin nebo já to nechápu. Děkuji za vysvětlení. Vršková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Tak silná ta důvěra v prezidenta, že překonává i zákony matematiky

22:33 Komínek (KSČM): Tak silná ta důvěra v prezidenta, že překonává i zákony matematiky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře prezidenta.