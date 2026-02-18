Pavlova druhá pětiletka. Holec odhalil, kdo mu dal rozkaz

18.02.2026 21:09 | Komentář
autor: Alena Kratochvílová

Prezident Petr Pavel podle politického komentátora Petra Holce uráží lid. To když se nechal slyšet, že „vnitřně“ prezidentem být nechce, ale kandidovat pravděpodobně znovu bude.

Pavlova druhá pětiletka. Holec odhalil, kdo mu dal rozkaz
Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Holec ve svém komentáři na serveru Opinio.cz zkritizoval prezidentovo vystoupení mezi školáky v pražských Letňanech, kde uvedl, že by „vnitřně“ znovu kandidovat nechtěl, ale pravděpodobně bude muset.

„Ale na druhou stranu jsem do toho šel s tím, že jsem to opravdu bral jako službu lidem… Považoval bych za velice nefér (nekandidovat), kdyby tady byla poptávka po mé kandidatuře, řekněme u 58 nebo 60 procent voličů,“ uvedl Pavel, cituje server Novinky.cz.

Podle Holce je přitom už dávno jasné, že znovu kandidovat bude a jeho druhá kandidatura je již dlouho dopředu plánovaná. Jak Holec zmínil, na Pavlovo politické působení má vliv především Petr Kolář, který ho podle Holce i finančně sponzoroval.

„Žádná jedna pětiletka, soudruhu! DVĚ!“ říká Holec, kterému vadí i Pavlovo vysvětlení, že mu kvůli prezidentské funkci chybí obyčejný život. Podle jeho názoru je Pavel zcela odtržen od reality běžných lidí, kteří musejí chodit do práce a nemohou svobodně rozhodovat o svém dni.

„Takhle si na život stěžuje prezident, který bere téměř 400 tisíc korun měsíčně a i s manželkou nás na běžných nákladech stojí nějakých 700 tisíc korun?“ nechápe Holec.

Prezident Pavel podle něj pohrdá lidmi i svou ústavní funkcí. Jestli navíc Pavel nechce být prezidentem, tak by jím být zkrátka neměl.

„Lidi přece chtějí prezidenta, který jím ‚vnitřně‘ chce být,“ dodává komentátor.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/pavel-uz-urazi-lidi

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pavel-skolakum-z-prahy-obhajobu-zvazim-40562955

