Pavlova druhá pětiletka. Holec odhalil, kdo mu dal rozkaz

Holec ve svém komentáři na serveru Opinio.cz zkritizoval prezidentovo vystoupení mezi školáky v pražských Letňanech, kde uvedl, že by „vnitřně“ znovu kandidovat nechtěl, ale pravděpodobně bude muset.
„Ale na druhou stranu jsem do toho šel s tím, že jsem to opravdu bral jako službu lidem… Považoval bych za velice nefér (nekandidovat), kdyby tady byla poptávka po mé kandidatuře, řekněme u 58 nebo 60 procent voličů,“ uvedl Pavel, cituje server Novinky.cz.
Podle Holce je přitom už dávno jasné, že znovu kandidovat bude a jeho druhá kandidatura je již dlouho dopředu plánovaná. Jak Holec zmínil, na Pavlovo politické působení má vliv především Petr Kolář, který ho podle Holce i finančně sponzoroval.
„Takhle si na život stěžuje prezident, který bere téměř 400 tisíc korun měsíčně a i s manželkou nás na běžných nákladech stojí nějakých 700 tisíc korun?“ nechápe Holec.
Prezident Pavel podle něj pohrdá lidmi i svou ústavní funkcí. Jestli navíc Pavel nechce být prezidentem, tak by jím být zkrátka neměl.
„Lidi přece chtějí prezidenta, který jím ‚vnitřně‘ chce být,“ dodává komentátor.
