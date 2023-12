ČSÚ: Investice do informačních a komunikačních technologií meziročně vzrostly o 44 miliard

reklama

Studenti ICT oborů zaujímali v roce 2022 mezi všemi vysokoškolskými studenty 7,7 %. Výrazné zastoupení mezi nimi měli cizinci, tvořící téměř třetinu (7 601) všech vysokoškolských studentů ICT oborů. V roce 2010 bylo zastoupení cizinců mezi studenty ICT nižší, jednalo se o 13 %. „Mezi všemi cizinci studujícími ICT obory na vysokých školách převažovali se 40% zastoupením studenti ze Slovenska. Za nimi následovali s 18% zastoupením Rusové a se 14% zastoupením Ukrajinci,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Pro srovnání, mezi všemi vysokoškolskými studenty v Česku bylo zastoupení cizinců 18 %.

Mezi ICT odborníky dlouhodobě převažují muži nad ženami, zastoupení žen se pohybuje okolo 10 %. V Česku byl v roce 2022 podíl žen na pozici ICT odborníků nejnižší ze všech zemí EU. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků sice přesáhla hranici 70 tisíc Kč, avšak ICT technici pobírali v roce 2022 necelých 52 tisíc Kč, naopak v případě ICT specialistů se jednalo o 82 tisíc Kč.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10591 lidí

Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT činily v roce 2022 více než 31,5 miliardy Kč a již druhý rok za sebou byl jejich meziroční nárůst vyšší než čtyři miliardy. V loňském roce se tato oblast na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku podílela 23,7 %. Většina prostředků směřujících do výzkumu a vývoje ICT se spotřebovala v podnikatelském sektoru, konkrétně se jednalo o 96 %. 74 % směřovalo na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb, zbylá část pak putovala na výzkum a vývoj ICT zařízení.

Celkové investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru dosáhly v loňském roce 343,7 miliardy Kč a meziroční nárůst činil rekordních 44 miliard. „Za výrazným nárůstem objemu investic do ICT stojí investice do softwaru a databází, které meziročně vzrostly o 57 miliard korun na hodnotu 275 miliard. Naopak u investic do ICT vybavení došlo k meziročnímu poklesu,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Ve vztahu k celkové výkonnosti naší ekonomiky jsou investice do ICT v Česku výrazně nad průměrem zemí EU. V roce 2021 dosáhly 5,1 % našeho HDP, zatímco v průměru EU to bylo 2,7 % unijního HDP.

V roce 2022 zaplatily domácnosti za ICT vybavení a služby 121 miliard Kč. Na celkových výdajích domácností se podílely 3,9 %. V posledních letech mezi těmito výdaji převažují poplatky za telekomunikační a internetové služby.

V loňském roce se z Česka vyvezlo ICT zboží za 333 miliard Kč a na celkovém vývozu z Česka se toto zboží podílelo 7,6 %. Naopak dovezeno bylo ICT zboží v hodnotě téměř 404 miliard Kč (8,8 % z celkového dovozu zboží do Česka). Nejvíce se vyvážely i dovážely počítače a periferní zboží, hodnota vývozu této komodity byla 147 miliard Kč a hodnota dovozu pak téměř 125 miliard Kč.

Podrobné informace přináší nová publikace ČSÚ Digitální ekonomika v číslech 2023 (ZDE).

Psali jsme: ČSÚ: Průměrná mzda klesla v třetím čtvrtletí reálně o 0,8 procenta Český statistický úřad: Několikaletý růst spotřeby potravin se loni zastavil Český statistický úřad: Hrubý domácí produkt klesl mezičtvrtletně o 0,5 procenta Český statistický úřad: Počet seniorů v příštích desetiletích výrazně vzroste

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE