Finanční správa: Daňové echo V upozorní na chyby

Tento projekt neformálně upozorňuje daňové poplatníky na zjištěné nesrovnalosti v plnění daňových povinností. Dává tím poplatníkům možnost nápravy, a to bez dodatečných kontrol a sankcí. Daňové echo V se zaměřuje na nesprávné uplatnění daňové slevy na manžela či manželku v daňovém přiznání za rok 2023.
Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
„Nástroje jako je Daňové echo považujeme za jeden z pilířů moderní správy daní, která upřednostňuje prevenci a spolupráci před represí. Cílem je motivovat poplatníky k dobrovolnému plnění daňových povinností a dát jim prostor k opravě případných chyb bez jakýchkoliv sankcí. Tento přístup ve výsledku šetří náklady na straně občanů i státu,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Daňové echo V opět míří na uplatnění slevy na manžela či manželku
V páté etapě projektu se zaměřujeme na uplatnění daňové slevy na manžela či manželku za rok 2023. Celkem oslovíme 2 758 poplatníků, rozesílka osobních dopisů začíná 20. května 2026. Předpokládáme, že tato etapa Daňového echa může do veřejných rozpočtů přinést až 57 milionů korun.
Dosavadní výsledky Daňového echa:
- Daňové echo I upozornilo na chyby u penzijního spoření za rok 2022. Týkalo se 575 oslovených poplatníků a 357 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 62 %), dobrovolně bylo přiznáno 3,5 milionu korun.
- Daňové echo II cílilo na nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku. Výsledkem bylo 3 432 oslovených poplatníků a 2 580 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 74 %), dobrovolně bylo přiznáno 48,8 milionu korun.
- Daňové echo III se zaměřilo na chyby v penzijním spoření za zdaňovací období 2023 a 2024. Oslovených bylo 1 130 poplatníků, 621 podalo dodatečné přiznání (úspěšnost 55 %), dobrovolně bylo přiznáno 6,4 milionu korun.
- Daňové echo IV umožnilo opravu chyb při zdanění hazardních výher v roce 2022 a 2023, kdy výherní částky překročily hranici zákonného limitu pro osvobození od daně z příjmů. Celkem bylo osloveno 95 poplatníků, podaných dodatečných přiznání bylo 33 (úspěšnost 35 %), dobrovolně bylo přiznáno 9,6 milionu korun.
Dohromady čtyři předchozí etapy Daňového echa oslovily více než 5 000 poplatníků a do státní pokladny přispěly 68,3 miliony korun. Díky Daňovému echu tak byly na daních uhrazeny desítky milionů korun bez nutnosti provádění administrativně náročných a zatěžujících daňových kontrol.
