APAS: Přesun protidrogové politiky ohrožuje služby i klienty

20.05.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb zásadně odmítá další pokus přesunout protidrogovou politiku pod Ministerstvo zdravotnictví.

APAS: Přesun protidrogové politiky ohrožuje služby i klienty
Foto: APAS
Popisek: Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) - logo

Tento návrh se vrací opakovaně, přestože odborníci, poskytovatelé služeb i samotná praxe dlouhodobě upozorňují na totéž: protidrogová politika není zdravotnická agenda jednoho ministerstva. Je to meziresortní politika, která se týká zdravotnictví, sociálních služeb, školství, justice, bezpečnosti, vězeňství, prevence, regulace návykových látek, hazardu, menšin i ochrany lidských práv.

Pokud se agenda přesune pod Ministerstvo zdravotnictví, zúží se pohled státu na závislosti. Z meziresortní politiky se stane resortní problém, který přímo ohrozí mnoho let budovaný systém péče. Ministerstvo zdravotnictví neumí financovat adiktologické služby, které lidem se závislostmi převážně poskytují odbornou pomoc. Hrozí také zpoždění dotačních řízení, oslabení certifikací a postupný rozklad sítě adiktologických služeb, která se v Česku budovala desítky let a kterou nám do značné míry závidí velká část Evropy.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 5776 lidí

Tato změna navíc nemá jasné zákonné ukotvení. Ministerstvo zdravotnictví nemá v kompetenčním zákoně stanovenou roli koordinátora protidrogové politiky vůči ostatním resortům. Přesun proto nelze vydávat za jednoduché manažerské rozhodnutí. Má právní, finanční i systémové dopady.

Místo netransparentního přesunu potřebujeme adiktologický zákon

Za problematický považujeme i samotný proces. Takto zásadní změna se nemůže odehrát bez otevřené debaty s odborníky, poskytovateli služeb, kraji, obcemi a dalšími resorty, kteří, jak se argumentuje v usnesení vlády, v Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dohlíží na zachování nadresortního přístupu v protidrogové politice. Týká se lidí, kteří často patří k nejzranitelnějším skupinám společnosti.

Česká protidrogová politika nepotřebuje další administrativní přesun. Potřebuje stabilní zákonné ukotvení, předvídatelné financování a moderní adiktologický zákon. To je cesta ke zlepšení systému. Přesun pod jeden resort je cesta k zániku dosud vybudovaného systému adiktologických služeb. Alarmující je i fakt, že národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, mezinárodně respektovaný odborník na oblast závislostí se měl o svém konci dozvědět prostřednictvím SMS.

APAS proto vyzývá vládu, aby od záměru ustoupila. Zároveň žádáme, aby odpovědní představitelé veřejně vysvětlili, na základě jakých právních, finančních a odborných garancí má k přesunu dojít. Média by se měla s dotazy obracet zejména na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a Ditu Protopopovou, kteří mají záměr obhájit a nést za něj odpovědnost.

Psali jsme:

APAS: Česko má špičkové nástroje primární prevence, ale nefunguje systém
APAS: Regulaci kratomu vítáme. Teď je klíčové ochránit mladistvé a podpořit prevenci
APAS: HHC pod kontrolou, ne na seznamu zákazů
APAS: Děti, závislé na sociálních sítích, a lidi, potřebující léčbu závislosti na alkoholu, hodila vláda přes palubu

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

drogy , služby , TZ , adiktologie , APAS

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Maastrichtská kritéria

Četl jsem vaše vyjádření, že se Maastrichtská kritéria se od letoška vyhodnocovat nebudou. Že se prý vláda bojí, že bysme je splnili. A i kdyby, znamenalo by to automatické přijetí Eura? Kdo vlastně o jeho přijetí po splnění podmínek rozhodne a jak? Stačí k tomu pár politiků nebo třeba musí rozhodno...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

APAS: Přesun protidrogové politiky ohrožuje služby i klienty

19:15 APAS: Přesun protidrogové politiky ohrožuje služby i klienty

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb zásadně odmítá další pokus přesunout protidrogovou pol…