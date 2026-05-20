APAS: Přesun protidrogové politiky ohrožuje služby i klienty

Tento návrh se vrací opakovaně, přestože odborníci, poskytovatelé služeb i samotná praxe dlouhodobě upozorňují na totéž: protidrogová politika není zdravotnická agenda jednoho ministerstva. Je to meziresortní politika, která se týká zdravotnictví, sociálních služeb, školství, justice, bezpečnosti, vězeňství, prevence, regulace návykových látek, hazardu, menšin i ochrany lidských práv.
Pokud se agenda přesune pod Ministerstvo zdravotnictví, zúží se pohled státu na závislosti. Z meziresortní politiky se stane resortní problém, který přímo ohrozí mnoho let budovaný systém péče. Ministerstvo zdravotnictví neumí financovat adiktologické služby, které lidem se závislostmi převážně poskytují odbornou pomoc. Hrozí také zpoždění dotačních řízení, oslabení certifikací a postupný rozklad sítě adiktologických služeb, která se v Česku budovala desítky let a kterou nám do značné míry závidí velká část Evropy.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Tato změna navíc nemá jasné zákonné ukotvení. Ministerstvo zdravotnictví nemá v kompetenčním zákoně stanovenou roli koordinátora protidrogové politiky vůči ostatním resortům. Přesun proto nelze vydávat za jednoduché manažerské rozhodnutí. Má právní, finanční i systémové dopady.
Místo netransparentního přesunu potřebujeme adiktologický zákon
Za problematický považujeme i samotný proces. Takto zásadní změna se nemůže odehrát bez otevřené debaty s odborníky, poskytovateli služeb, kraji, obcemi a dalšími resorty, kteří, jak se argumentuje v usnesení vlády, v Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dohlíží na zachování nadresortního přístupu v protidrogové politice. Týká se lidí, kteří často patří k nejzranitelnějším skupinám společnosti.
Česká protidrogová politika nepotřebuje další administrativní přesun. Potřebuje stabilní zákonné ukotvení, předvídatelné financování a moderní adiktologický zákon. To je cesta ke zlepšení systému. Přesun pod jeden resort je cesta k zániku dosud vybudovaného systému adiktologických služeb. Alarmující je i fakt, že národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, mezinárodně respektovaný odborník na oblast závislostí se měl o svém konci dozvědět prostřednictvím SMS.
APAS proto vyzývá vládu, aby od záměru ustoupila. Zároveň žádáme, aby odpovědní představitelé veřejně vysvětlili, na základě jakých právních, finančních a odborných garancí má k přesunu dojít. Média by se měla s dotazy obracet zejména na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a Ditu Protopopovou, kteří mají záměr obhájit a nést za něj odpovědnost.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku