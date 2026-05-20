Svárovská (Zelení): Obce žádnou Turkovu „ochranu” nepotřebují

Dřív jsme byli zvyklí, že vládní zmocněnec dělá to, co má v názvu funkce. Teď máme zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku, který je ve skutečnosti spíš zmocněncem pro ochranu uhlí před konkurencí levnější čisté energie.
Turkův návrh na omezení akceleračních zón se tváří jako ochrana obcí. Ve skutečnosti je to další pokus, jak oslabit rozvoj větrné energie v Česku ve prospěch uhlobaronů.
Akcelerační zóny mají urychlit výstavbu obnovitelných zdrojů tam, kde to dává smysl. Motoristé z nich ale nejdřív dělali strašáka a teď se je snaží vyprázdnit dalšími omezeními v rozporu s ekonomickými zájmy státu a jeho obyvatel.
Obce žádnou Turkovu „ochranu” nepotřebují. Už dnes mají nástroje, jak do rozhodování mluvit. Co potřebují, jsou férová pravidla, zapojení místních lidí a podíl na přínosech.
