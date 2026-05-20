„To už přeháníte!“ Obrovská hádka. Ševčík a Richterová před kamerou

20.05.2026 21:54 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Ve studiu pořadu 360° na CNN Prima NEWS bylo pořádně dusno. Poslanec Miroslav Ševčík (za SPD) a předsedkyně pirátského poslaneckého klubu Olga Richterová se pustili do ostré hádky kvůli Rusku, BIS i minulosti v KSČ. Ve vysílání padala slova o lžích či komunistické ideologii.

Foto: Youtube
Popisek: Miroslav Ševčík a Olga Richterová

Miroslav Ševčík odmítl slova předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové, která v debatě prohlásila, že „nás Babišova vláda táhne na východ“. Na její vystoupení reagoval nevěřícně zvoláním „Ježíšmarjá“.

Richterová následně dodala: „Nechceme zase zpátky.“ Poté připomněla dřívější výrok poslance Ševčíka, podle kterého měl věřit více Vladimiru Putinovi než české BIS. „Teď říkají Ježíšmarjá. Pro mě to je jenom potvrzení toho, že jsem se trefila,“ uvedla Richterová.

Ševčík se následně bránil a její interpretaci opakovaně odmítl. „To vůbec není pravda. To je hrozné. Zase lže. Vy lžete, jak když tiskne,“ reagoval Ševčík.

Lustrační osvědčení přímo ve studiu

Poslanec následně Richterovou vyzýval, aby dohledala článek, v němž měl podobný výrok zaznít. Richterová jej podle svých slov našla a ocitovala s tím, že autorem textu byl Ondřej Koutník. Na to si Ševčík povzdechl a snažil se své dřívější vyjádření upřesnit.

„V době, kdy Koudelka obdržel tu cenu, tak jsem řekl, že věřím Putinovi to, že se jmenuje Putin, a Koudelkovi, že nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka,“ vysvětloval Ševčík svá slova na adresu šéfa kontrarozvědky.

Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů pak vůči Ševčíkovi přitvrdila ještě osobněji, když prohlásila, že jej jako bývalého člena komunistické strany měla „vábit komunistická rozvědka“.

„Tak pozor, to už opravdu přeháníte. Podívejte se, tady mám osobní svazek, kde si můžete přečíst, že jsem nikdy nic nepodepsal,“ reagoval Ševčík, který ve studiu následně vstal ze židle a začal před Richterovou ukazovat lustrační osvědčení. „Tady vám můžu dát i lustrační osvědčení, alespoň uvidíte, jak lžete,“ řekl Richterové.

Ta však namítla, že se tím podle ní věc nevyvrací. „Na spolupráci s vojenskou rozvědkou se lustrační osvědčení nevztahuje,“ oponovala Richterová.

„Vy jste členka Pirátů, kteří prosazují komunistickou ideologii“

Debata se poté posunula dál, Ševčík se ale k výrokům Richterové později ještě vrátil. Znovu odmítl její tvrzení a zdůraznil, že podle něj nic nepodepsal. „Ještě musím zareagovat na lži paní Richterové. Byl jsem u pohovoru s pracovníky, kteří tehdy byli na vojenské správě, a kde se chodilo na cvičení. To vy ale nemůžete vědět, protože jste to nezažila. Tady píšou: rozhovor byl nezávazný, k žádné dohodě ani dílčí nedošlo,“ uvedl.

Poté Richterovou vyzval, aby ho podle něj nepoškozovala nepravdivými tvrzeními: „Takže tady nelžete a nedehonestujte mě, nelžete, prosím,“ opakoval Ševčík. Richterová však trvala na své interpretaci a zopakovala, že podle ní použila přesný výraz. „Vábení, to je přesné slovo,“ namítla.

Ševčík naopak upozorňoval na to, že podstatné podle něj je, že nic nepodepsal. Richterová mu pak znovu připomněla jeho minulost slovy: „Ale byl jste členem KSČ,“ řekla.

Nakonec ji na to odpověděl protiútokem směrem k Pirátům. „A co, vy jste členka Pirátů, kteří prosazují komunistickou ideologii,“ prohlásil poslanec Miroslav Ševčík.

Hádka i kvůli bytům a platům ministrů

Spor se vedl také kolem návrhu Pirátů na možné krácení platů ministrům za absence při interpelacích. Ševčík Pirátům vyčetl, že s podobným návrhem nepřišli už v době, kdy sami seděli ve vládě. „Škoda, že to nenavrhli v minulém volebním období, kdy byli součástí vlády. Za tři roky pokazili všechno, co mohli, teď se budou prát, že je nedostatečná bytová výstavba, přitom všechno podělali,“ vpaloval Ševčík předsedkyni pirátského poslaneckého klubu Olze Richterové.

Ta se proti jeho slovům ohradila a připomněla působení Ivana Bartoše v oblasti dostupného bydlení. „Obviňujete mě z věcí, které nejsou pravda,“ reagovala Richterová s tím, že podle ní se díky Ivanu Bartošovi postavilo pět tisíc bytů.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=asXDGWZOBZE

