Česká televize k návrhu zákona o médiích veřejné služby

Ve svém stanovisku upozorňuje především na nedostatečné legislativní zpracování návrhu, absenci jasných garancí nezávislosti veřejnoprávních médií a rizika spojená se změnou financování ze systému poplatků na financování ze státního rozpočtu.
Stanovisko zároveň potvrzuje, že Česká televize nadále preferuje systém televizních poplatků, který dlouhodobě zajišťuje stabilní, transparentní a předvídatelné financování veřejné služby a odpovídá běžné evropské praxi.
Podle České televize návrh zákona neodpovídá deklarovaným cílům modernizace legislativy, opomíjí některé klíčové instituty důležité pro fungování veřejné služby a v řadě oblastí není v souladu s evropským právním rámcem. V předložené podobě je tento návrh zákona pro vedení České televize v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem neakceptovatelný.
Kompletní materiál obsahující připomínky České televize k návrhu zákona o médiích veřejné služby najdete ZDE.
