Česká televize k návrhu zákona o médiích veřejné služby

20.05.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká televize vznesla v rámci připomínkového řízení zásadní výhrady k návrhu zákona o médiích veřejné služby.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Ve svém stanovisku upozorňuje především na nedostatečné legislativní zpracování návrhu, absenci jasných garancí nezávislosti veřejnoprávních médií a rizika spojená se změnou financování ze systému poplatků na financování ze státního rozpočtu.

Stanovisko zároveň potvrzuje, že Česká televize nadále preferuje systém televizních poplatků, který dlouhodobě zajišťuje stabilní, transparentní a předvídatelné financování veřejné služby a odpovídá běžné evropské praxi.

Podle České televize návrh zákona neodpovídá deklarovaným cílům modernizace legislativy, opomíjí některé klíčové instituty důležité pro fungování veřejné služby a v řadě oblastí není v souladu s evropským právním rámcem. V předložené podobě je tento návrh zákona pro vedení České televize v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem neakceptovatelný.

Kompletní materiál obsahující připomínky České televize k návrhu zákona o médiích veřejné služby najdete ZDE.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/pro-media/ceska-televize-predlozila-pripominky-k-navrhu-zakona-o-mediich-verejne-sluzby/

