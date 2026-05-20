Ministerstvo obrany: Řešení nedostatku bytů pro vojáky z povolání

To by mělo pomoci s řešením problému vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie, které se potýká s nedostatkem nájemního bydlení pro své zaměstnance a vojáky z povolání.
„Vyškov je klíčovým centrem přípravy vojáků z povolání a jeho fungování závisí na kvalitním personálním zajištění. Zajistit dostupné nájemné bydlení pro tamní zaměstnance a jejich rodiny je pro nás rozhodující. Memorandum s městem proto považuji za důležitý krok k dlouhodobému řešení této oblasti, který je v souladu s Programovým prohlášením vlády k problematice bydlení a regionálního rozvoje,“ uvedl ministr obrany Jaromír Zůna po podpisu dokumentu.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Ministerstvo obrany a město Vyškov se v memorandu dohodly, že budou společně aktivně hledat a rozvíjet konkrétní formy vzájemné podpory při zajištění bydlení. Prvním takovým projektem by mohla být rekonstrukce objektu, který je nyní ve vlastnictví města, na vojenské byty.
Budova bývalé zdravotnické školy v Dědicích u Vyškova je dlouhodobě nevyužívaná, kvůli špatnému technickému stavu se dokonce uvažovalo o její demolici. Ministerstvo obrany zvažuje její odkoupení a následnou rekonstrukci na vojenské byty.
Péče o personál je prioritou vedení Ministerstva obrany, na oblast bydlení se zaměřuje už 11 v poslední době podepsaných dohod. Memorandum o vzájemné spolupráci má Ministerstvo obrany podepsáno už s městy Žatec, Rokycany, Jince, Příbram, Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec, Hranice, Přerov a Bučovice.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku