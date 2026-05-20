ČEZ: Nové bloky v Dukovanech získaly evropské „razítko“

Ačkoliv je nezávazné, má stanovisko velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních, jako je například povolení k výstavbě. Podle Smlouvy Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) musí členské země předem oznámit Komisi investiční projekty v jaderné energetice, jako je například výstavba nových zdrojů nebo třeba významné změny stávajících jaderných zařízení.
Komise následně posuzuje, zda je projekt v souladu s dlouhodobými potřebami EU v oblasti energetiky, zda celkově zapadá do evropské struktury výroby energie a zda splňuje požadavky na ochranu zdraví a obyvatelstva. Projekt výstavby nových jaderných bloků typu APR1000 v Dukovanech je podle vyjádření Komise s cíli Smlouvy o Euratomu v souladu.
„Kladné stanovisko Evropské komise k našemu projektu vítáme. Je to další důležitý dílek do složité skládačky nejrůznějších povolení, stanovisek a vyjádření, které musí nové bloky získat,“ uvedl Jiří Füzér, ředitel útvaru kvalita a bezpečnost společnosti Elektrárna Dukovany II.
Ačkoliv stanovisko není právně závazné ve smyslu, že by investici povolovalo nebo zakazovalo, má velkou politickou váhu. Často se totiž používá jako podklad při posuzování státní podpory (tzv. notifikace) nebo v dalších řízeních na úrovni EU, ale také například pro povolení k výstavbě.
Elektrárna Dukovany II
V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.
