Seďa (SOCDEM): O bydlení podruhé

20.05.2026 21:03 | Profily PL
autor: PV

Pokud někdo má ucelenou koncepci řešení finančně nedostupného bydlení v Uherském Hradišti, pak je to dlouhodobě sociální demokracie.

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa - O bydlení podruhé

Ta jasně deklaruje podporu nové výstavbě městských nájemních bytů a podporu družstevní výstavbě. Název svého článku jsem si vypůjčil od konkurenční radniční strany. To abych ukázal rozdíl v politice bydlení sociální demokracie od současné hradišťské radniční koalice. Uherské Hradiště, tak jako další obce a města se potýkají s negativním demografickým vývojem. Základním problémem, a na tom se shodneme i se současným vedením města, je nedostatek finančně dostupného bydlení. Problém ovšem je, jakým způsobem tento problém řešit.

Radniční koalice podporuje privátní developery a soukromou výstavbu. Řešení vidí v „prefabrikovaných“ bytech a v dohodě s developery „byty za městské pozemky“. Nechci připomínat slova prezidenta V.Havla o „králikárnách", což byla ne moc povedená nadsázka na bývalou komunistickou výstavbu. Ale problém není v počtu bytů, těch se staví v Hradišti docela dost. Problém je v ceně, kdy si mladé rodiny nemohou dovolit si pořídit nový byt či nájem, protože tyto velmi drahé byty skupují investoři, a pak je draho pronajímají. Byty za pozemky města pouze nahrají developerům a nevyřeší cenový problém.

Sociální demokraté prosazují vídeňský model nájemního bydlení, kdy stát a obce investují mnoho desítek miliard pro výstavbu státních, obecních a družstevních bytů. Tyto byty budou nejen levnější z důvodu nízkých úroků a nezapočítání zisků, ale budou mít i regulované nájemné. Město také může také použít své pozemky, což sníží cenu bytů cca o 10% nebo může dlouhodobě pronajmout své pozemky stavebním bytovým družstvům.

Návrh rozpočtu na rok 2025 a rozpočtový výhled na dalších pět let neobsahuje žádné finance na výstavbu obecních či družstevních bytů s podílem města. Proto kecy radničních zastupitelů beru jako „nezávazné“ či dokonce populistické sliby, které potěší, ale vůbec nic nevyřeší. Z pohledu SOCDEM je třeba změnit pohled radnice na základní problémy města. A tím je nejen otázka nedostupnosti bydlení pro mladou generaci, ale i počet míst v jeslích či MŠ. Zároveň je nutno řešit i dostupnost veřejných služeb tam, kde se provádí výstavba většího počtu bytů.

Ing. Antonín Seďa
předseda MO SOCDEM v Uherském Hradišti

