Úřad vlády zpřístupní Hrzánský palác

O víkendu 23. a 24. května 2026 se tradičně zapojí do této přehlídky architektonicky významných a běžně nepřístupných budov. V neděli 24. května nabídne mimořádnou příležitost navštívit Hrzánský palác na Hradčanech, který se otevře spolu se znovu zpřístupněným Slavíčkovým ateliérem. Již o den dříve, v sobotu 23. května, si mohou návštěvníci prohlédnout také Lichtenštejnský palác na Kampě.
Dvanáctý ročník festivalu Open House představí veřejnosti architektonicky zajímavé a běžně nepřístupné stavby hlavního města. Úřad vlády se k tomuto svátku architektury připojuje už od prvního ročníku. Letos zájemcům nabídne Hrzánský palác, významnou barokní památku v srdci Prahy, i Lichtenštejnský palác na Kampě.
Hrzánský palác (ZDE) stojí na místě původního gotického domu ze 14. století, který patřil svatovítské kapitule a později i staviteli katedrály svatého Víta Petru Parléřovi. Podobu barokního paláce získal v letech 1658–1659 za Viléma Krakovského z Kolowrat. Z tohoto období pochází i některé štukaturami vyzdobené stropy v prvním podlaží. Posledními šlechtickými majiteli byli Hrzánové z Harasova, po nichž nese své jméno. Od roku 1949 do roku 1954 prošel celý objekt podle projektu Viléma Lorence úpravou pro reprezentační účely Ministerstva informací a osvěty, později předsednictva vlády. V současné době se v paláci konají jednání, přijetí zahraničních návštěv. Slouží také jako náhradní sídlo pro jednání vlády.
Během komentovaných prohlídek si návštěvníci prohlédnou Slavíčkův ateliér, reprezentační salonky v prvním patře včetně pracovny předsedy vlády, kde od roku 1894 do roku 1896 pobýval Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější první československý prezident. Trasa dále povede na terasu s jedinečným výhledem na Petřín a historické centrum Prahy. Dále vede přes gobelínový sál, hudební salonek do velké jídelny, kde prohlídka končí.
Zvláštní pozornost letos patří Slavíčkovu ateliéru, který se veřejnosti otevírá po delší době. Impulsem k tomu byl návrat historického lustru z konce 19. století, který Jan Slavíček obdržel jako svatební dar od Jana Masaryka. Lustr byl vloni vrácen na původní místo. Autentickou atmosféru ateliéru doplňují dobové fotografie zapůjčené malířovou dcerou Annou Slavíčkovou. Expozice přibližuje původní podobu umělcova bytu i jeho tvorbu v Hrzánském paláci, kde žil od roku 1937 a vytvořil zde řadu ikonických pohledů na Prahu. Úřad vlády dnes spravuje také část jeho výtvarné tvorby (ZDE), která doplňuje genius loci tohoto výjimečného místa.
Komentované prohlídky Hrzánského paláce se uskuteční od 10 do 18 hodin a nabídnou návštěvníkům jedinečný vhled do historie i současného využití této památky.
V sobotu 23. května se v rámci festivalu Open House Praha otevře také Lichtenštejnský palác. Zájemci budou mít opět možnost zdarma nahlédnout do běžně nepřístupných reprezentačních prostor významného historického objektu ve správě vlády a prohlédnout si instalovanou výstavu „Dary premiérům“ (ZDE), která se průběžně rozšiřuje o nové exponáty.
Ve stejný den bude od 10 do 18 hodin zpřístupněna rovněž zahrada Strakovy akademie, kde je možné zhlédnout i venkovní výstavu „Cesta republiky“ (ZDE). Zahrada je otevřena každou sobotu ve stejném čase až do října. Vstup do ní je z ulice U Plovárny, která navazuje na Kosárkovo nábřeží. Více informací k termínům otevřených dveří historických objektů Úřadu vlády najdete ZDE.
