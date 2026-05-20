Konec veta v EU? Kolář je pro. A z Hradu přišlo: Přesně tak

20.05.2026 19:50 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Europoslanec TOP 09 Ondřej Kolář otevřeně podpořil zrušení práva veta v Evropské unii. Tvrdí, že silnější EU dokáže lépe chránit suverenitu členských států než současný systém jednomyslnosti. Jeho slova následně podpořil i poradce prezidenta Petra Pavla a Kolářův otec Petr Kolář.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Podle Ondřeje Koláře by zrušení práva veta neznamenalo oslabení suverenity členských států, ale naopak posílení Unie jako celku.

„Zrušení veta neznamená oslabování suverenity. Zrušení veta znamená silnější EU, která bude mít sílu ochránit suverenitu svých členů. Posilování EU není zrada, pokud ano, pak jsem hrdý zrádce. Protože Česko potřebuje silnou Evropu víc než veto,“ shrnul jednoznačně svůj postoj.

Kolář k příspěvku připojil také grafiku s heslem:„Zrušení veta posílí Evropskou Unii. Země těží víc z EU než z veta.“

Jeho slova následně sdílel Petr Kolář, někdejší diplomat, poradce prezidenta Petra Pavla a otec europoslance. K příspěvku připojil stručný souhlasný komentář: „Přesně tak.“

 

 
Debata o zrušení či omezení práva veta patří v Evropské unii k nejcitlivějším tématům. Zastánci změny tvrdí, že Unie by díky hlasování kvalifikovanou většinou dokázala rychleji reagovat například v zahraniční a bezpečnostní politice, kritici naopak varují, že by menší země mohly přijít o důležitou pojistku k ochraně vlastních národních zájmů. 
 
Podobně se už dříve vyjádřil i prezident Petr Pavel, podle kterého by Česko mělo být připraveno zvážit změny rozhodování, „Je zřejmé, že debata o rozšíření EU se pojí s efektivitou, což není v menších a středně velkých členských státech příliš populární téma. Měli bychom být připraveni podívat se v domácí diskusi na návrhy na zlepšení fungování EU, včetně přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou v některých oblastech,“ řekl ve svém projevu prezident Pavel.
 
Právě princip jednomyslnosti dnes umožňuje, aby i jeden stát zablokoval rozhodnutí, se kterým zásadně nesouhlasí. Používá se například u společné zahraniční a bezpečnostní politiky, členství v EU, financí Unie nebo některých daňových a justičních otázek.
 
Spor o veto zesílil i kvůli postupu Maďarska ještě pod vedením Viktora Orbána, které v minulosti blokovalo například padesátimiliardový balík pomoci Ukrajině. Podle zastánců změny právě takové případy ukazují, že jednomyslnost může Unii v krizových situacích paralyzovat.
 
 
 

 

