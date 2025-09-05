ČSÚ: Meziroční růst maloobchodních tržeb zpomalil

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) v červenci reálně snížily o 0,3 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 0,4 %, za potraviny o 0,2 % a za pohonné hmoty stagnovaly.
Meziročně se maloobchodní tržby v červenci reálně zvýšily o 2,5 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 8,3 % a za nepotravinářské zboží o 3,5 %, naopak za potraviny klesly o 0,9 %.
„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v červenci pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží, naopak za prodej potravin poklesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.
Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 7,9 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,9 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 4,5 % a s výrobky pro domácnost o 0,9 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 5,3 % a s oděvy a obuví o 1,5 %. Tržby ve specializovaných prodejnách potravin klesly o 1,4 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 0,9 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 7,9 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 6,7 %.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 1,5 %. Meziročně se tržby zvýšily o 4,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 5,2 % a za opravy motorových vozidel o 3,0 %.
autor: Tisková zpráva