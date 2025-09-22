ČSÚ: Nejčetnější příčiny smrti zůstávají v Česku nezměněny

Nejčastěji podlehli některé z nemocí oběhové soustavy, konkrétně chronické ischemické chorobě srdeční, srdečnímu selhání či cévním nemocem mozku. Počet sebevražd mužů byl čtyřikrát vyšší než žen a vyskytovaly se nejčastěji mezi čtyřicátníky a padesátníky. Prvních pět nejčetnějších příčin smrti a jejich pořadí se v roce 2024 meziročně nezměnilo.
První pozici opět zaujala chronická ischemická choroba srdeční se 14,0 tisíci úmrtími (12,5 %), na druhém místě šlo o srdeční selhání se 7,3 tisíci zemřelých (6,5 %) a na třetím místě o cévní nemoci mozku s 5,9 tisíci zemřelých (5,3 %). Čtvrtou nejčastější příčinou smrti byly zhoubné novotvary průdušky, průdušnice a plíce (4,4 %) a pátou, se stejným podílem úmrtí, diabetes mellitus.
Pořadí nejčetnějších příčin smrti bylo od třetího místa odlišné pro muže a ženy. U žen zaujaly třetí příčku cévní nemoci mozku (stejně jako u celé populace) s 3,3 tisíci úmrtími, čtvrté byly zhoubné novotvary pohlavních orgánů a prsu (3,1 tisíce) a páté hypertenzní nemoci (3,0 tisíce). U mužů se do první pětice dostaly stejné příčiny smrti jako u celkové úmrtnosti, pořadí na třetím a čtvrtém místě se ale prostřídalo. Třetí nejčastější příčinou smrti mužů se staly zhoubné novotvary průdušky, průdušnice a plíce (3,0 tisíce), čtvrtou cévní nemoci mozku (2,6 tisíce) a pátou diabetes mellitus (2,3 tisíce).
Výraznější změnu v početnosti a zastoupení zaznamenaly sebevraždy. V důsledku úmyslného sebepoškození v roce 2024 skonalo 1 561 obyvatel Česka (1,4 % z úhrnu zemřelých), což bylo o čtvrtinu, resp. o 308 osob, více než v roce 2023. Nárůst počtu zemřelých sebevraždou byl z velké části zapříčiněn novou validací dat, kterou na základě údajů Policie ČR provedl Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR u případů potenciálních sebevražd (ZDE). Některá úmrtí uvedená podle prvotních záznamů příčin smrti jako nehody či nezjištěné úmysly byla zpřesněna a určena jako sebevraždy.
„Základní struktura sebevražd se v roce 2024 nezměnila. I nadále na jednu sebevraždu ženy připadly více než čtyři sebevraždy mužů. Nejvíce úmyslných sebepoškození spáchali čtyřicátníci a padesátníci,“ uvedla Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
O téměř polovinu v roce 2024 meziročně vzrostl počet úmrtí na chřipku, a to o 112 na 363 zemřelých (0,3 % úhrnu). Naopak počet zemřelých na covid-19, včetně multisystémového zánětlivého syndromu, klesl v roce 2024 meziročně o více než polovinu (absolutně o 951 osob). Základní příčinou smrti byl u 748 zemřelých, což představovalo již jen 0,7 % jejich celkového počtu.
Detailní informace přináší publikace Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR, krajích a okresech - 2015–2024, dostupná na webu ČSÚ ZDE.
