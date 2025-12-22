Svobodní na vnitru: Roman Hep se stal novým náměstkem

Roman Hep do státní správy nepřichází „z politického vakua“. Jeho profesní životopis připomíná dráhu špičkového krizového manažera. Jako jednatel a vysoký manažer nadnárodních společností, které spadaly do portfolií největších investičních skupin světa jako BlackRock či Vanguard, se naučil pracovat pod obrovským tlakem a řídit procesy, které vyžadují absolutní preciznost a výsledky.
Lidé, kteří s ním dlouhodobě spolupracovali, často zdůrazňují, že díky mezinárodnímu působení je zvyklý jednat s lidmi nejrůznějších kultur a prostředí. Podle nich je pro něj klíčová profesionalita a smysl pro věc. Vnímají ho jako rozeného týmového hráče, který sice umí zavelet, ale jeho prioritou je táhnout za jeden provaz s kolegy. Právě na úzkou spolupráci v rámci vedení ministerstva se Roman Hep velmi těší – věří totiž, že skutečných změn lze dosáhnout pouze skrze silný a soudržný tým.
Právě tento „dravý“, ale zároveň vysoce kooperativní přístup z vrcholového byznysu je to, co české státní správě dlouhodobě chybí. Roman Hep ví, jak fungují globální peněžní i mocenské toky, a tento vhled mu dává výhodu při vyjednávání na ministerské úrovni.
V rámci Svobodných je Roman Hep vnímán jako jeden z hlavních expertů na téma migrace. Jeho postoj je konzistentní a jasný: bezpečnost českých občanů a suverenita našeho území jsou neobchodovatelné.
„Migrační politika nesmí být diktátem zvenčí, ale rozhodnutím naší země. Musíme mít stoprocentní kontrolu nad tím, kdo přes naše hranice přichází,“ deklaruje dlouhodobě Hep.
V této souvislosti někteří komentátoři připomínají, že Češi jsou obecně tolerantní a otevření lidé, ale zároveň očekávají, že pravidla budou platit pro všechny stejně. Právě důraz na férovost a rovné zacházení je podle nich jedním z důvodů, proč je téma bezpečnosti a kontroly migrace v české společnosti tak silné.
Na ministerstvu bude jeho úkolem dohlížet na to, aby bezpečnostní složky měly dostatečné nástroje pro boj s nelegální migrací a aby Česká republika nepodléhala unijním tlakům na povinné přerozdělování nebo oslabování ochrany hranic. I zde sází na otevřený dialog se svými vládními kolegy a odborným aparátem ministerstva.
Kromě bezpečnosti přináší Roman Hep na vnitro i téma efektivity. Jako člověk, který prošel radnicemi v Rožnově pod Radhoštěm i v Zubří, vidí státní správu zespodu i shora. Jeho cílem je posílit vnitřní bezpečnost, přenést do státního aparátu osvědčené manažerské postupy z globálního byznysu a zaměřit se na odstranění zbytečné byrokracie, která pohlcuje peníze daňových poplatníků.
Romanu Hepovi přejeme v nové roli hodně sil. Podle jeho podporovatelů je kombinace zkušeností z mezinárodního prostředí, týmového ducha a důrazu na jasná pravidla přesně to, co Ministerstvo vnitra potřebuje.
