Svobodní na vnitru: Roman Hep se stal novým náměstkem

22.12.2025 12:38 | Tisková zpráva
autor: PV

Ministerstvo vnitra čekají změny. Do funkce náměstka člena vlády usedá Roman Hep, osobnost, která v sobě spojuje zkušenosti z řízení globálních korporací a jasnou vizi v otázkách národní bezpečnosti. Pro Svobodné je to klíčový posun – do čela vnitra přichází člověk, pro kterého je ochrana českých hranic a efektivní stát prioritou číslo jedna.

Svobodní na vnitru: Roman Hep se stal novým náměstkem
Foto: Svobodní
Popisek: Roman Hep

Roman Hep do státní správy nepřichází „z politického vakua“. Jeho profesní životopis připomíná dráhu špičkového krizového manažera. Jako jednatel a vysoký manažer nadnárodních společností, které spadaly do portfolií největších investičních skupin světa jako BlackRock či Vanguard, se naučil pracovat pod obrovským tlakem a řídit procesy, které vyžadují absolutní preciznost a výsledky.

Lidé, kteří s ním dlouhodobě spolupracovali, často zdůrazňují, že díky mezinárodnímu působení je zvyklý jednat s lidmi nejrůznějších kultur a prostředí. Podle nich je pro něj klíčová profesionalita a smysl pro věc. Vnímají ho jako rozeného týmového hráče, který sice umí zavelet, ale jeho prioritou je táhnout za jeden provaz s kolegy. Právě na úzkou spolupráci v rámci vedení ministerstva se Roman Hep velmi těší – věří totiž, že skutečných změn lze dosáhnout pouze skrze silný a soudržný tým.

Právě tento „dravý“, ale zároveň vysoce kooperativní přístup z vrcholového byznysu je to, co české státní správě dlouhodobě chybí. Roman Hep ví, jak fungují globální peněžní i mocenské toky, a tento vhled mu dává výhodu při vyjednávání na ministerské úrovni.

V rámci Svobodných je Roman Hep vnímán jako jeden z hlavních expertů na téma migrace. Jeho postoj je konzistentní a jasný: bezpečnost českých občanů a suverenita našeho území jsou neobchodovatelné.

„Migrační politika nesmí být diktátem zvenčí, ale rozhodnutím naší země. Musíme mít stoprocentní kontrolu nad tím, kdo přes naše hranice přichází,“ deklaruje dlouhodobě Hep.

V této souvislosti někteří komentátoři připomínají, že Češi jsou obecně tolerantní a otevření lidé, ale zároveň očekávají, že pravidla budou platit pro všechny stejně. Právě důraz na férovost a rovné zacházení je podle nich jedním z důvodů, proč je téma bezpečnosti a kontroly migrace v české společnosti tak silné.

Na ministerstvu bude jeho úkolem dohlížet na to, aby bezpečnostní složky měly dostatečné nástroje pro boj s nelegální migrací a aby Česká republika nepodléhala unijním tlakům na povinné přerozdělování nebo oslabování ochrany hranic. I zde sází na otevřený dialog se svými vládními kolegy a odborným aparátem ministerstva.

Kromě bezpečnosti přináší Roman Hep na vnitro i téma efektivity. Jako člověk, který prošel radnicemi v Rožnově pod Radhoštěm i v Zubří, vidí státní správu zespodu i shora. Jeho cílem je posílit vnitřní bezpečnost, přenést do státního aparátu osvědčené manažerské postupy z globálního byznysu a zaměřit se na odstranění zbytečné byrokracie, která pohlcuje peníze daňových poplatníků.

Romanu Hepovi přejeme v nové roli hodně sil. Podle jeho podporovatelů je kombinace zkušeností z mezinárodního prostředí, týmového ducha a důrazu na jasná pravidla přesně to, co Ministerstvo vnitra potřebuje.

Psali jsme:

Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Michal Mikulenka: Novoroční přání České televizi
Šichtařová (Svobodní): Půjčka EU pro Ukrajinu je špatně
Vondráček (Svobodní): Úřední budovy mají zůstat neutrální a formální

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ministerstvo vnitra , Svobodní , Hep

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že se Svobodní dostávají do řízení státu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás, potažmo nás má v Bruselu zastupovat nějaký Slovák?

To to pěkně začíná. Proč jste si toho na sebe nabral tolik, když to evidentně nezvládáte? A kdy už to rozseknete s tím Turkem? Nebylo by nejjednodušší, kdybyste místo něj nominovali prostě někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

10:04 Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

Uplynuly dva roky od masové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při níž bylo zavraždě…