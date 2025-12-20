ČEZ: Před 25 lety vyrobil Temelín první elektřinu. Pomohl ušetřit přes 270 milionů tun emisí

Historické chvíle se účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty ze sousedního Rakouska. Za čtvrt století jihočeská jaderná elektrárna vyrobila 334 miliónů MWh elektřiny, která by stačila celé České republice na šest let a pomohla ušetřit přes 270 miliónů tun CO2, které by vypustily uhelné elektrárny. Reaktor spustili operátoři už 11. října 2000. O dva měsíce později, ve čtvrtek 21. prosince večer, elektrárna vyrobila první elektřinu.
„Příprava trvala řadu dní. Ve chvíli, kdy jsme měli dodat první elektřinu, za námi stál na blokové dozorně i tehdejší ministr průmyslu spolu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i řada dalších. Přesto jsme byli neustále připraveni v případě potřeby najíždění přerušit. To ale nebylo nutné,“ vzpomíná tehdejší operátor a současný hlavní technolog elektrárny Václav Havlíček.
Bezpečnost byla od začátku prioritou
Už od samotné výstavby byla bezpečnost klíčovou prioritou. „Už v první polovině devadesátých let bylo rozhodnuto o záměně původního řídícího a bezpečnostního systému za tehdy nejnovější západní řešení, se kterým jsme jako operátoři začínali. O jeho kvalitě svědčí fakt, že až nyní dochází k jeho opravdu rozsáhlé modernizaci,“ vysvětluje další z tehdejších operátorů a nyní člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Desítky mezinárodních kontrol a informace do Rakouska
Jihočeská elektrárna se navíc stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě. Za čtvrt století prošla desítkami mezinárodních misí. Těsně před jejím spuštěním Česká republika uzavřela s Rakouskem mezivládní dohodu, zahrnující mimo jiné nadstandardní tok informací k jižním sousedům. Dodnes elektrárna denně informuje Rakousko o aktuálním stavu provozu obou bloků.
Do posilování bezpečnosti a zvýšení efektivity provozu temelínské elektrárny ČEZ za 25 let investoval přes 34 miliard korun. V posledních letech se roční investice pohybují mezi 3 a 4 miliardami korun. Za čtvrt století také výrazně zvýšili efektivitu jihočeské elektrárny. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili o více než 200 megawatt elektrických. „Postupnými vylepšeními jsme v Temelíně postavili neviditelný blok o výkonu uhelné elektrárny. A nekončíme. V posilování bezpečnosti i efektivity budeme dál pokračovat,“ doplnil Bohdan Zronek.
Vyrobená elektřina odpovídá šestileté spotřebě celé České republiky
Celkem Temelín od 21. prosince 2000 dodal do přenosové sítě 334 miliónů megawatt, což odpovídá šestileté spotřebě celé České republiky. Svým provozem navíc ušetřil přes 270 miliónů tun oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek. Právě díky Temelínu mohla společnost ČEZ odstavit uhelné elektrárny o výkonu 2000 MWe a v tomto trendu dál pokračuje.
Letos Temelín překonal výrobní rekord
Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. V letošním roce elektrárna 14. prosince překonala dosud nejvyšší roční výrobu z roku 2017, konkrétně 16,48 TWh.
Vybrané milníky z historie Jaderné elektrárny Temelín:
- Únor 1979 – Vydán investiční záměr na výstavbu jaderného zdroje, který počítal se stavbou čtyř bloků.
- Únor 1987 – Začala výstavba provozních objektů.
- Březen 1990 – Rozhodnutím vlády byly pozastaveny práce na plánovaném třetím a čtvrtém bloku.
- 10. března 1993 – Vláda premiéra Václava Klause schválila dostavbu JE Temelín.
- Únor 1995 – Byly dokončeny hrubé stavební práce na prvním bloku.
- 21. května 1997 – Do JE Temelín byla dopravena první zásilka jaderného paliva.
- Únor 1998 – Byly dokončeny hrubé stavební práce na druhém bloku.
- 12. května 1999 – Vláda potvrdila dokončení a spuštění dvou bloků
- 11. října 2000 – Na prvním bloku byla spuštěna štěpná reakce.
- 21. prosince 2000 – První blok byl připojen k síti.
- 31. května 2002 – Na druhém bloku byla spuštěna štěpná reakce.
- 10. června 2002 – Zahájen zkušební provoz prvního bloku.
- 29. prosince 2002 – Druhý blok byl připojen k síti.
- 18. dubna 2003 – Zahájen zkušební provoz druhého bloku.
- 3. května 2003 – Oba bloky JE Temelín poprvé dosáhly výkonu 100 procent.
- 11. října 2004 – JE Temelín přešla ze zkušebního provozu na plný režim.
- 17. října 2005 – Začalo jednání o kolaudaci prvního bloku.
- 3. listopadu 2006 – JE Temelín byla Krajským úřadem Jihočeského kraje zkolaudována. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. listopadu 2006.
- Srpen 2010 – do reaktoru prvního bloku bylo poprvé zavezeno palivo TVEL
- 8. září 2010 – zahájen zkušební provoz Skladu použitého paliva
- 18. srpna 2013 – Druhý blok dosáhl výkonu 1056 MWe. Využití projektových rezerv byl dosavadní výkon zvýšen o 4 procenta
- 21. září 2013 – První blok dosáhl díky využití projektových rezerv výkonu 1056 MWe.
- 4. září 2014 – Výkon prvního bloku byl díky modernizaci turbíny zvýšen o 2 procenta na 1078 MWe.
- 2. září 2015 – Dvouprocentní navýšení výkonu přinesla modernizace turbíny druhého bloku. Blok nově pracuje na výkonu 1078 MWe. Původní projektový výkon elektrárna navýšila o 10 procent.
- Březen 2018 – Navýšení výkonu prvního bloku na 1082 MWe.
- Září 2018 – Také druhý blok zvyšuje výkon na 1082 MWe.
- Září 2020 – SÚJB vydává povolení k dalšímu provozu prvního bloku.
- Listopad 2020 – Nové separátory přinesly navýšení výkonu druhého bloku na 1086 MWe
- Červenec 2022 – Elektrárna začíná využívat umělou inteligenci pro snížení vlastní spotřeby
- Květen 2023 – Elektrárna nasazuje drony ke kontrolám chladicích věží
- 18. října 2023 – Elektrárna zahajuje dodávky tepla do Českých Budějovic
- Listopad 2024 – Druhý blok přechází na čtrnáctiměsíční palivový cyklus
- Květen 2025 – Temelín přijal první nové jaderné palivo Westinghouse
- Červenec 2025 – První blok přechází na čtrnáctiměsíční palivový cyklus
- Srpen 2025 – První blok postupně přechází na nový řídicí systém od Westinghouse
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
