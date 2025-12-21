Sokol (ODS): Premiér Babiš jasně řekl, že máme nadále podporovat Ukrajinu

22.12.2025 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k diskusi v rámci Výboru pro evropské záležitosti.

Sokol (ODS): Premiér Babiš jasně řekl, že máme nadále podporovat Ukrajinu
Foto: Archiv Petra Sokola
Popisek: Petr Sokol

I v tomto týdnu jsem si odbyl jednu velkou poslaneckou premiéru. Ve středu ráno jsem totiž poprvé předsedal Výboru pro evropské záležitosti, v jehož čele stojím.

A začal jsem opravdu zostra, protože hned na začátku schůze došlo k projednání bodu, v jehož rámci našemu výboru představil mandát vlády pro jednání na Evropské radě sám premiér Andrej Babiš.

Ve Výboru pro evropské záležitosti jsme díky tomu hostili vůbec první vystoupení nového předsedy vlády na sněmovní půdě.

Během jednání s premiérem jsme řešili zejména pokračování pomoci Ukrajině či migrační pakt, od kterého vláda Andreje Babiše hned na prvním jednání zkusila odstoupit, i když jen svým usnesením, což bude mít jen těžko nějaké reálné následky.

Na jednou stranu mě potěšilo, že pan premiér jasně řekl, že máme nadále podporovat Ukrajinu, ale na druhou jsem vnímal jako trochu podezřelé podmínky, které zmínil ohledně aktuální finanční podpory této napadené zemi.

Na jednání Evropské rady se bohužel o den později ukázalo, že u nové vlády může být podpora Kyjeva vlastně jen rétorická, protože jsme se hned po první účasti nového premiéra na jednání tohoto vrcholného orgánu EU „propadli“ do skupiny odmítačů s Orbánovým Maďarskem a Ficovým Slovenskem.

Během týdne jsem zaznamenal také dva výraznější mediální výstupy. V prvním jsem pro Českou televizi komentoval právě přípravu na jednání Evropské rady ohledně půjčky Ukrajině, v druhém jsem na vlnách Českého rozhlasu diskutoval se zástupcem vládní šestikoalice – místopředsedou sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Liborem Vondráčkem, zvoleným za SPD, o výsledcích vrcholného unijního summitu a rozhodnutí vlády, že na nyní potřebnou podporu Ukrajiny nedá Česká republika ani korunu.

I v posledním předvánočním pracovním týdnu jsem zavítal na další sněm ODS v našem kraji a potěšila mně výzva mé domovské organizace ODS na Prostějovsku, abych náš kraj jako místopředseda zastupoval v celostátním vedení občanských demokratů.

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala a další taky historici. Negramoti z paměťové agendy a rozhazování. Historik Fidler o oboru
Vzpomínka na Davida Bohbota: Vykrmujete si aligátora, varoval Evropany
Macron navrhl obnovit jednání s Putinem. Z Moskvy přišel vzkaz
Jindřich Šídlo děkoval SPD

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Sokol

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by ČR zcela ukončit podporu Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jiří Růžička byl položen dotaz

Cesta do Tibetu

Nic proti té cestě jako takové, ale je pravda, že jste na oslavu narozenin Dalajlámy letěli za peníze z našich daní dokonce snad vládním speciálem? A pokud ano, jaký má taková cesta pro nás jako občany přínos? A kolik nás přesně stála? PS: Podle mě by u každé zahraniční cesty z našich peněz měly být...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

10:04 Vích (SPD): Dva roky po masakru na FF UK: Stát selhal

Uplynuly dva roky od masové střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, při níž bylo zavraždě…