ČSÚ: Průměrná míra inflace v roce 2025 byla 2,5 procenta

15.01.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 %. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 byla 2,5 %.

Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Spotřebitelské ceny v prosinci meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 %. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 byla 2,5 %.

Průměrná míra inflace

„Průměrná míra inflace za rok 2025 činila 2,5 %. Ceny zboží úhrnem v roce 2025 vzrostly o 1,1 % a ceny služeb o 4,7 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cen v roce 2025 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.)

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně klesly spotřebitelské ceny v prosinci o 0,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny vepřového masa o 4,9 %, drůbeže o 2,7 %, másla o 9,6 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %, uzenin o 1,8 %, polotučného trvanlivého mléka o 7,6 %, vajec o 4,7 %, ovoce o 1,3 %, čokolády a čokoládových výrobků o 4,0 %, jogurtů o 3,3 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny vína o 5,7 %, piva o 2,0 % a lihovin o 1,6 %. Pokles cen v oddíle doprava byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 1,9 %. Naopak na meziměsíční zvyšování celkové cenové hladiny měly v prosinci vliv zejména ceny v oddíle bydlení, a to především vlivem vyšších cen nájemného z bytu o 0,5 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,3 %. Z potravin byly oproti minulému měsíci vyšší především ceny zeleniny o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,6 %, zatímco ceny služeb o 0,2 % vzrostly.

graf

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 %. Zpomalení1) meziročního cenového růstu zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo téměř zcela vykompenzováno zrychlením cenového růstu v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v prosinci vzrostly ceny masa o 4,3 % (v listopadu růst o 5,3 %), položek ve skupině mléko, sýry, vejce o 3,2 % (v listopadu růst o 5,2 %) a nealkoholických nápojů o 3,5 % (v listopadu růst o 5,1 %). Ceny másla v prosinci meziročně klesly o 29,2 % (v listopadu pokles o 17,7 %) a ceny brambor o 28,8 % (v listopadu pokles o 23,2 %). V oddíle bydlení zrychlil především růst cen nájemného z bytu2) na 6,4 % (v listopadu růst o 6,2 %). Ceny zemního plynu v prosinci klesly o 6,7 % (v listopadu pokles o 8,5 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení a již výše zmíněného nájemného z bytu, vzrostly ceny vodného o 4,2 %, stočného o 3,7 % a tepla a teplé vody o 1,6 %. Meziročně klesly ceny elektřiny o 5,1 %, tuhých paliv o 2,4 % a již zmíněného zemního plynu. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 3,3 %, vína o 0,7 % a tabákových výrobků o 6,6 %. Ceny piva meziročně klesly o 0,8 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 4,5 % a ubytovacích služeb o 6,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se kromě již dříve uvedeného zvýšily ceny hovězího a telecího masa o 24,2 %, drůbeže o 11,4 % a kávy o 17,4 %. Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních a kulturních služeb o 7,0 % a dovolených s komplexními službami o 2,8 %. Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny v prosinci opět působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 2,0 % a obuvi o 4,0 %. V oddíle doprava pokračoval pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly meziročně nižší o 4,8 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 5,0 % (v listopadu o 4,8 %) zejména v důsledku růstu cen nových nemovitostí. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 101,7 %. (Více informací: Metodická poznámka ZDE.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 4,8 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v prosinci 155,2 % (v listopadu 155,6 %).

graf

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů HICP v prosinci v Česku meziměsíčně klesl o 0,3 % a meziročně vzrostl o 1,8 % (v listopadu také o 1,8 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v prosinci 2025 za Eurozónu 2,0 % (v listopadu 2,1 %), v Německu 2,0 %. Nejvíce ceny v prosinci vzrostly na Slovensku a v Estonsku (shodně o 4,1 %) a nejméně na Kypru (o 0,1 %).

Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v listopadu 2,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvyšší byla v listopadu v Rumunsku (8,6 %) a nejnižší na Kypru (0,1 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ZDE.)

***

Informace o změnách v cenové statistice od referenčního období leden 2026 ZDE

Poznámky:
1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Psali jsme:

ČSÚ: Růst průmyslové produkce v listopadu pokračoval
ČSÚ zjišťuje, kolik lidí pracuje prostřednictvím mobilních aplikací
ČSÚ: Bilanci ovlivnil nižší vývoz motorových vozidel
ČSÚ: Míra úspor domácností dosáhla 18,4 procenta

Zdroje:

https://csu.gov.cz/metodicke-poznamky-k-indexu-spotrebitelskych-cen-imputovane-najemne

https://csu.gov.cz/zmeny-v-cenove-statistice-od-ledna-2026

https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/database

