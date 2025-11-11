ČSÚ: Umělou inteligenci používá třetina populace

13.11.2025 | Tisková zpráva

V roce 2025 používalo internet každý den více než 80 % obyvatel Česka starších 16 let. Nejčastěji si ho lidé prohlíželi na chytrém telefonu. Přes 30 % obyvatel si již osvojilo umělou inteligenci, její využití se ale lišilo v závislosti na věku i vzdělání. Podobně rozdílné byly i ostatní digitální dovednosti obyvatelstva.

Ve druhém čtvrtletí roku 2025 používalo internet každý den 81 % osob starších 16 let. Ve věku do 55 let byl denně online téměř každý (96 %). Internet v Česku nikdy nepoužilo 8 % z populace starší 16 let, což bylo přibližně 680 tisíc osob. Téměř 90 % z nich tvořili starobní důchodci. Ve věkové kategorii 75+ uvedlo 410 tisíc (42 %) osob, že nikdy nebylo online.

Nejčastěji lidé přistupují na internet ze svého mobilního telefonu. V roce 2025 tak činilo 83 % osob starších 16 let s tím, že ve věku 16–64 let to bylo 96 % a u osob nad 65 let 43 %. Zda starší lidé internet na svém telefonu používají, závisí především na jejich vzdělání a na tom, zda mají chytrý telefon. Ten v roce 2025 mělo 67 % osob ve věku 65 až 74 let a 35 % osob starších 75 let. Ostatní senioři stále používají tlačítkové telefony.

„Nejrychleji roste počet osob používajících internet na mobilním telefonu mezi seniory. V roce 2025 používalo internet v mobilu 58 procent osob ve věku 65 až 74 let, což je více než dvojnásobek oproti období před pěti lety. U seniorů nad 75 let používalo internet na telefonu 26 procent v porovnání s 5 procenty v roce 2020,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Již 6,8 milionu obyvatel Česka starších 16 let (78 %) využívá internet i za účelem správy svých financí pomocí internetového nebo mobilního bankovnictví. Rovněž online nakupování je pro většinu lidí již součástí běžného života. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 nakoupilo online alespoň jednou 68 % osob starších 16 let. Ve správě financí online i v online nakupování je Česko dlouhodobě nad průměrem zemí EU.

Dynamicky se rozvíjejícím fenoménem je v současnosti umělá inteligence, která postupně proniká do života různých skupin obyvatel. „Nástroje umělé inteligence pro tvorbu obsahu používalo v roce 2025 v Česku 32 procent osob ve věku 16 a více let. Tyto nástroje mohou sloužit například pro generování textu, obrázků a kódů nebo k vyhledávání informací. Skupinou, která využívá nástroje umělé inteligence nejvíce, jsou mladí lidé ve věku 16 až 24 let. V této skupině používalo AI 78 procent osob,“ uvádí Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Umělou inteligenci používalo v roce 2025 o něco více mužů (34 %) než žen (30 %). Velké rozdíly byly také mezi osobami s různým stupněm vzdělání. U osob v produktivním věku se základním vzděláním používalo nástroje AI 16 %, mezi vysokoškolsky vzdělanými to bylo 60 %. Pro pracovní účely používala nástroje AI pětina pracujících.

Alespoň základní digitální dovednosti mělo v roce 2025 v Česku 64 % osob starších 16 let a tento podíl byl stejný u mužů i žen. Digitální dovednosti klesají s přibývajícím věkem a rostou se zvyšujícím se vzděláním. Mezi osobami ve věku 16–24 let mělo alespoň základní dovednosti 92 %, mezi lidmi nad 75 let dosahovalo stejné úrovně 11 %. U osob v produktivním věku se základním vzděláním mělo alespoň základní dovednosti 46 %, u vysokoškolsky vzdělaných
to bylo 95 %.

autor: Tisková zpráva

