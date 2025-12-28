Malá domů od Somálců. V Minnesotě mají Demokraté skandál

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Obřích rozměrů, který sahá ještě do doby covidové pandemie a je spojen se Somálskem. Na skandál před časem upozornil server deníku The New York Times, který popsal schéma zneužívání covidové pomoci. Pomoci, která byla původně určena dětem. Desítky lidí byly obviněny z krádeže stovek milionů dolarů.
„Skandál s podvody, který otřásl Minnesotou, byl ohromující svým rozsahem a drzostí,“ napsal The New York Times. „Za posledních pět let se podle policistů podvody zakořenily ve společnosti, konkrétně v somálské komunitě v Minnesotě, jejíž někteří členové vydělali jmění zakládáním společností, které státním agenturám fakturovaly sociální služby v hodnotě milionů dolarů, které však nikdy nebyly poskytnuty. Federální státní zástupci uvádějí, že v těchto programech bylo dosud odsouzeno 59 lidí a že ve třech vyšetřovaných spiknutích byla ukradena více než 1 miliarda dolarů z peněz daňových poplatníků. To je více, než Minnesota ročně utratí za provoz svého ministerstva vězeňství,“ rozvedl kauzu server listu.
Guvernér Tim Walz a jeho demokratičtí kolegové jsou veřejností tlačeni k tomu, aby všechno vysvětlili. Kritikou nešetří ani prezident Donald Trump, který dal somálské komunitě v Minnesotě najevo, že v USA nemají co pohledávat. Trump označil Minnesotu za centrum praní špinavých peněz.
Část somálské komunity v Minnesotě tvrdí, že na ně skandál vrhá špatné světlo a poškozuje je v době, kdy se jejich situace začala pozvolna zlepšovat. V širším smyslu vyvolala aféra otázky, zda je, či není sociální síť státu Minnesota příliš štědrá. Tim Walz s demokratickými kolegy se inspiroval skandinávským modelem sociálního státu a vše financuje skrze vyšší daně.
„Nikdo tyto programy nebude podporovat, pokud budou i nadále prošpikovány podvody,“ poznamenal Joseph H. Thompson, federální prokurátor, který má vyšetřování na starosti.
Federální vyšetřovatelé, kteří prověřovali bankovní záznamy a vyslýchali svědky, sdělili, že si uvědomili, že podvod s jídlem nebyl ojedinělým incidentem. V jednom případě byly stovkám poskytovatelů proplaceny peníze za pomoc, kterou údajně poskytli lidem ohroženým bezdomovectvím. Ve skutečnosti žádným bezdomovcům pomoc poskytnuta nebyla.
Roční náklady dotčených sociálních programů se v roce 2024 zvýšily na více než 104 milionů dolarů. V roce 2020 se přitom počítalo, že budou stát něco přes 2,5 milionu dolarů ročně. Nezisková organizace Feeding Our Future prý v čase covidové pandemie vyhrožovala úředníkům, že pokud neposkytnou pomoc dost rychle a v dostatečném rozsahu, že tím mohou čelit obviněním z rasismu a z útlaku menšin. A tato obvinění bezpochyby proletí všemi médii rychlostí stepního požáru.
Kayseh Magan, somálská Američanka, která dříve pracovala jako vyšetřovatelka podvodů pro kancelář generálního prokurátora v Minnesotě, sdělila, že demokraté se možná vše zdráhali vše důkladně prošetřit už proto, že hlasy somálské komunity jsou pro udržení moci politiků Demokratické strany v Minnesotě naprosto zásadní.
Republikánský zákonodárce Tom Emmer guvernéra Walze vyzval, aby vše důkladně vysvětlil.
4 million dollars of hard earned tax dollars going to and an education center that can’t even spell learning correctly.— Tom Emmer (@tomemmer) December 26, 2025
Care to explain this one, @tim_walz? https://t.co/mGhS5IP4km
Walz, jenž se chce příští rok ucházet o své třetí volební období, přislíbil, že vše bude vyšetřeno, bez ohledu na možné obvinění z rasistického jednání. „Základním sdělením pro všechny tady v Minnesotě,“ poznamenal Walz, „je, že pokud spácháte trestný čin, pokud se dopustíte podvodu proti veřejným financím, půjdete do vězení.“
Podcaster Mario Nawfal na sociální síti X upozornil, že část peněz, ze kterých se údajně platilo jídlo pro děti, končily na účtech některých politiků ze somálské komunity. „Právě v době, kdy vypluly na povrch informace o podvodech s poskytováním pomoci, se objevují screenshoty, které ukazují, že somálská centra péče o děti v Minneapolis posílala peníze místním somálským politikům,“ napsal podcaster.
?????????? BREAKING - MINNESOTA SOMALI FRAUD PLOT DEEPENS: FAKE CHILDCARE CENTERS CAUGHT DONATING TO DEMOCRATS— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 28, 2025
Screenshots are blowing up showing Somali-run childcare centers in Minneapolis funneling donations to local Somali politicians right around the time massive fraud scandals… pic.twitter.com/6IXAx4PjXv
