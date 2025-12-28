Malá domů od Somálců. V Minnesotě mají Demokraté skandál

28.12.2025 11:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Server deníku New York Times před časem odhalil obří skandál. Skandál v Minnesotě, kde v roli guvernéra působí Tim Walz. Skandál ještě z doby covidové pandemie spojený se Somálskem. Když se o tom doslechl prezident Donald Trump, ihned vyrazil do útoku. A příběh pokračuje dál.

Malá domů od Somálců. V Minnesotě mají Demokraté skandál
Foto: Repro YouTube AP
Popisek: Nominant na viceprezidenta za Demokratickou stranu Tim Walz

Vzpomenete si ještě na jméno guvernéra Minnesoty? Je jím Tim Walz, kterého si viceprezidentka Joea Bidena Kamala Harrisová a kandidátka demokratů na post prezidentky USA vybrala za svého potenciálního viceprezidenta, kterým by se stal, pokud by vyhrála. Volby vyhrál Donald Trump a ten teď spolu se svou administrativou zjišťuje, že v Minnesotě guvernéra Tima Walze došlo ke skandálu obřích rozměrů.

Obřích rozměrů, který sahá ještě do doby covidové pandemie a je spojen se Somálskem. Na skandál před časem upozornil server deníku The New York Times, který popsal schéma zneužívání covidové pomoci. Pomoci, která byla původně určena dětem. Desítky lidí byly obviněny z krádeže stovek milionů dolarů.

„Skandál s podvody, který otřásl Minnesotou, byl ohromující svým rozsahem a drzostí,“ napsal The New York Times. „Za posledních pět let se podle policistů podvody zakořenily ve společnosti, konkrétně v somálské komunitě v Minnesotě, jejíž někteří členové vydělali jmění zakládáním společností, které státním agenturám fakturovaly sociální služby v hodnotě milionů dolarů, které však nikdy nebyly poskytnuty. Federální státní zástupci uvádějí, že v těchto programech bylo dosud odsouzeno 59 lidí a že ve třech vyšetřovaných spiknutích byla ukradena více než 1 miliarda dolarů z peněz daňových poplatníků. To je více, než Minnesota ročně utratí za provoz svého ministerstva vězeňství,“ rozvedl kauzu server listu.

Guvernér Tim Walz a jeho demokratičtí kolegové jsou veřejností tlačeni k tomu, aby všechno vysvětlili. Kritikou nešetří ani prezident Donald Trump, který dal somálské komunitě v Minnesotě najevo, že v USA nemají co pohledávat. Trump označil Minnesotu za centrum praní špinavých peněz.

Část somálské komunity v Minnesotě tvrdí, že na ně skandál vrhá špatné světlo a poškozuje je v době, kdy se jejich situace začala pozvolna zlepšovat. V širším smyslu vyvolala aféra otázky, zda je, či není sociální síť státu Minnesota příliš štědrá. Tim Walz s demokratickými kolegy se inspiroval skandinávským modelem sociálního státu a vše financuje skrze vyšší daně.

„Nikdo tyto programy nebude podporovat, pokud budou i nadále prošpikovány podvody,“ poznamenal Joseph H. Thompson, federální prokurátor, který má vyšetřování na starosti.

„Státní zástupci se zaměřili na neziskovou organizaci v Minneapolis s názvem Feeding Our Future, jež se stala partnerem desítek místních podniků, které se zaregistrovaly jako místa poskytující jídlo dětem. Státní agentury proplatily skupině a jejím partnerům faktury, které ukazovaly, že se jídel dočkaly desítky tisíc dětí. Ve skutečnosti, jak uvedli federální státní zástupci, většina jídel nikdy neexistovala a majitelé podniků utratili dotyčné finanční prostředky za luxusní auta, za domy a dokonce i za realitní projekty v zahraničí,“ napsal také NYT.

Federální vyšetřovatelé, kteří prověřovali bankovní záznamy a vyslýchali svědky, sdělili, že si uvědomili, že podvod s jídlem nebyl ojedinělým incidentem. V jednom případě byly stovkám poskytovatelů proplaceny peníze za pomoc, kterou údajně poskytli lidem ohroženým bezdomovectvím. Ve skutečnosti žádným bezdomovcům pomoc poskytnuta nebyla.

Roční náklady dotčených sociálních programů se v roce 2024 zvýšily na více než 104 milionů dolarů. V roce 2020 se přitom počítalo, že budou stát něco přes 2,5 milionu dolarů ročně. Nezisková organizace Feeding Our Future prý v čase covidové pandemie vyhrožovala úředníkům, že pokud neposkytnou pomoc dost rychle a v dostatečném rozsahu, že tím mohou čelit obviněním z rasismu a z útlaku menšin. A tato obvinění bezpochyby proletí všemi médii rychlostí stepního požáru.

Kayseh Magan, somálská Američanka, která dříve pracovala jako vyšetřovatelka podvodů pro kancelář generálního prokurátora v Minnesotě, sdělila, že demokraté se možná vše zdráhali vše důkladně prošetřit už proto, že hlasy somálské komunity jsou pro udržení moci politiků Demokratické strany v Minnesotě naprosto zásadní.

Republikánský zákonodárce Tom Emmer guvernéra Walze vyzval, aby vše důkladně vysvětlil.

Guvernér Tim Walz oznámil, že pomoc poskytovaná během covidové pandemie byla možná až příliš štědrá, ale celou situaci omlouval tím, že všichni byli pod časovým tlakem a bylo třeba „zlepšit životy lidí“. Zajistit jim bydlení, stravu a zdraví. „Ale v mnoha případech zločinci našli mezery v zákoně,“ poznamenal Walz.

Walz, jenž se chce příští rok ucházet o své třetí volební období, přislíbil, že vše bude vyšetřeno, bez ohledu na možné obvinění z rasistického jednání. „Základním sdělením pro všechny tady v Minnesotě,“ poznamenal Walz, „je, že pokud spácháte trestný čin, pokud se dopustíte podvodu proti veřejným financím, půjdete do vězení.“

Podcaster Mario Nawfal na sociální síti X upozornil, že část peněz, ze kterých se údajně platilo jídlo pro děti, končily na účtech některých politiků ze somálské komunity. „Právě v době, kdy vypluly na povrch informace o podvodech s poskytováním pomoci, se objevují screenshoty, které ukazují, že somálská centra péče o děti v Minneapolis posílala peníze místním somálským politikům,“ napsal podcaster.

 

