ČSÚ je připraven na druhé kolo senátních voleb

11.10.2018 16:42

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky začne v pátek 12. října ve 14 hodin. Voliči budou moci odevzdávat své hlasy až do 22. hodiny, v sobotu 13. října pak už od 8 hodin ráno do 14. hodiny, kdy bude hlasování ukončeno. Okrskové volební komise začnou bezprostředně poté hlasy sčítat a výsledky předávat Českému statistickému úřadu.