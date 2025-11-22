„Konspirace“ o Listopadu 1989: Nejen Turek, ale i Mejstřík nebo Horáček

Filip Turek se během oslav 36. výročí 17. listopadu na Národní třídě vyjádřil k sametové revoluci způsobem, který okamžitě vyvolal silnou odezvu. V přímém přenosu prohlásil, že události roku 1989 byly řízenou operací, kterou koordinoval Michail Gorbačov, KGB a další. „Přijde mi zvláštní ta naivita toho, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti, a ne Gorbačov, KGB a spol., protože je jasný, že to byla řízená věc,“ nechal se slyšet čestný prezident Motoristů sobě.
Na svém facebooku poté rozvinul svůj pohled o organizátorech revoluce, kde zmínil roli Státní bezpečnosti, údajně usmrceného studenta Martina Šmída, ale také význam Mariána Čalfy coby premiéra, který zorganizoval výměnu vlády a komunistického parlamentu, který zvolil Václava Havla prezidentem republiky.
Novinářka Nora Fridrichová Turkův výklad označila za „opakující se konspiraci“, která se objevuje už od začátku 90. let – a že nyní ji poprvé zopakoval kandidát na ministra zahraničí.
Petr Štěpánek stejně jako Filip Turek odmítá, že by šlo o pouhou „konspirační teorii“. Co podle jeho slov bylo spontánní, byla reakce studentů, herců i veřejnosti na brutální zásah na Národní třídě. Ale to je asi tak všechno.
Mgr. Petr Štěpánek
Podle Štěpánka existovala řada prvků, které byly součástí organizovaného vývoje: „O dost méně spontánní už bylo, že průvod na Národní třídu přivedl agent StB Zifčák, že tam pak sehrál roli mrtvého studenta Šmída, že byla účast sovětských důstojníků ve velíně tehdejších represivních složek, a o dost méně spontánní byly intriky několika zájmových skupin uvnitř KSČ,“ poukázal Štěpánek.
„A úplně nejméně spontánní byl mezinárodní kontext tehdejších událostí, kdy se v zemích světové socialistické soustavy jedna po druhé vzdávaly moci komunistické a dělnické strany, přičemž my jsme byli předposlední,“ vyjádřil se i k mezinárodnímu kontextu.
Nakonec Štěpánek dodal ironickou pointu: „A pak jsme tu žili dalších 36 let a někteří dál a dál milují staré pohádky. Tak, dobrou noc, milé děti!“
O Listopadu 89 se samozřejmě šíří množství výkladů, které se dají označit jako konspirační. Před šesti lety o tom k výročí převratu vznikl celý televizní dokument v produkci České televize. Ten věnoval velkou péči vyvracení všech těchto teorií, kromě jediné: Výkladu textaře Michala Horáčka o temných moskevských konexích instituce zvané Prognostický ústav, která vygenerovala druhého a třetího porevolučního prezidenta.
„Prognostický ústav byl zřízen na popud Andropova, šéfa KGB. A pak se divím, že jak pan inženýr Klaus, tak pan inženýr Zeman, ti naši prezidenti, jeví až lokajský postoj k dědici Sovětského svazu, což je Ruská federace. To je pozoruhodné,“ vykládal v dokumentu Horáček.
V dokumentu tehdy byly zmíněny i další okolnosti Listopadu, které heroické interpretaci příliš nesvědčí. Třeba kontext střetů ve vedení KSČ, které zásadně ovlivnily průběh udlostí. Proto také źa klíčovou událost mnozí označují odstoupení Jakešova stranického vedení 24. listopadu.
A podstatná část byla věnována i tomu, proč po Listopadu nebyla KSČ zakázána.
Martin Mejstřík si představoval, že KSČ bude zakázána jako nacistická strana v Německu, ale to se nestalo. „Pak se tady s těma komoušema serem doteďka,“ zalitoval. „Je načase to, ty jo, nějak dokončit,“ nabádal.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská