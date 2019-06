ČVUT: Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi

Vědci a studenti z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se opět dokázali dostat do finále prestižní mezinárodní robotické soutěže Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC), která se koná ve Spojených arabských emirátech v Abu Dhabi. Tým ČVUT, který spolupracuje s předními robotickými pracovišti universit v Pensylvánii a v New Yorku, do finále soutěže postoupil na prvním místě z více než 200 registrovaných týmů z celého světa, což dává velké šance v souboji o ceny za v součtu neuvěřitelných 45 miliónu Kč.

V březnu roku 2017 získal tým Dr. Martina Sasky z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, spolu z kolegy z americké University of Pennsylvania a britské University of Lincoln, v soutěži MBZIRC kompletní medailovou sbírku. Autonomní drony, vznikající ve Skupině multirobotických systému na FEL ČVUT, tehdy zvítězily s obrovským náskokem v disciplíně využívající kooperace několika plně autonomních dronů. V roce 2020 proběhne další ročník soutěže, na kterou se vědci připravují již nyní, a kde si opět dávají ty nejvyšší cíle v souboji o hlavní cenu 1 milion dolarů.

V těchto týdnech probíhá experimentální kemp týmu blízko města Mirovice v jižních Čechách, kde se vyvíjená technologie autonomních dronů testuje v reálných venkovních podmínkách. Kempu se kromě více než 30ti vědců a studentů z ČVUT účastní i vědci z University of Pennsylvania a University of New York a několika dalších evropských pracovišť. Tým robotiků v terénu testuje systém pro rychlou lokalizaci a hašení požárů ve výškových budovách a stavbu budovy skupinou spolupracujících dronů a pozemních robotů s manipulátorem. Třetí disciplína soutěže MBZIRC 2020 je potom motivována úlohou autonomního odchytu nežádoucích dronů pohybujících se v zakázané oblasti, s čímž má tým ČVUT bohatou zkušenost díky vývoji lovce dronů Eagle.one.

"I v případě soutěže MBZIRC 2020 bude systém spolupracujících dronů, který vyvíjíme, plně autonomní. Vícerotorové drony vystartují úplně sami, pouze na základě stisknutí startovního tlačítka, bez jakékoliv lidské intervence vykonají zadaný úkol a po jeho splnění sami bezpečně přistanou na vyhrazeném místě," komentoval unikátní vlastnosti vznikajícího systému Martin Saska vedoucí výzkumu multirobotických systémů na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, a dále uvedl: "Podobně jako v případě soutěže MBZIRC 2017, předpokládáme následný přímý technologický transfer vyvíjených algoritmů pro potřeby českých, ale i evropských a amerických firem. Jednotlivé disciplíny soutěže MBZIRC 2020 jsou ostatně opět motivovány aktuálními potřebami lidské společnosti a průmyslu a představují výzvy na hranici současného vědeckého poznání v oblasti autonomních systémů."

autor: Tisková zpráva