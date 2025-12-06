Krása: Cpeme miliardy do zničené Ukrajiny, kde snad všichni kradou

Jak vnímáte tu povolební atmosféru? Máte pocit, že je šance, aby se ta vyhrocená nálada ve společnosti uklidnila, až budeme mít novou vládu, nebo to bude spíš naopak?
Zatím žádný pokrok ve zmírnění vyhrocené nálady nevidím. Politici Spolu, navzdory neustálým prohlášení o demokracii, nepřijali volební porážku a v rozporu se základními zásadami parlamentní demokracie nechtějí v klidu předat moc vítězi. Je to trapné a škodí tím české zemi, vnášejí neklid do společnosti a brání tím řešení akutních problémů země. Už se vůbec nedívám na debaty politiků, protože se na ně nedá dívat. Jen se navzájem hašteří, osobně si nadávají a urážejí se. Řeší jen, kdo co kdy napsal či řekl, ale vážné problémy a svoje vize vůbec nediskutují. Obě skupiny neřeší například hrozbu konce uhelných elektráren, které nás okamžitě učiní závislými na dovozu elektrické energie. Pro politiky je důležité, jak jel politik rychle, co napsal či řekl apod. Média jen přilévají olej do ohně a výrazně přispívají k rozhádané atmosféře, protože zaplňují mediální prostor jen nedůležitými hloupostmi. Dnes mezi politiky nejsou osobnosti, které by odmítaly pavlačový způsob komunikace.
Nevěřím tomu, že po ustavení nové vlády dojde ke zklidnění atmosféry. Odcházející politici jsou navázání na různé vlivové a ekonomické síly, které budou neustále usilovat o kšefty, a to například v souvislosti s válkou na Ukrajině, Green Dealem a dalšími oblastmi. Některá média budou tlačit tato témata a očekávám i zneužití části občanů k různým protestům, kteří pod jednoduchými hesly budou pořád burcovat. Heslo „Antibabiš“ je pořád účinné. Je to takový paradox naší doby, že na jiných vysokých postech jsou bývalí elitní komunisti, ale ti si prý selhání již odpracovali. Na to není argument.
A co říci na ta povolební vyjednávání, postoj prezidenta, Babiše, Motoristů…?
Dalo se očekávat, že pan prezident se bude snažit ovlivnit rychlost, ale i obsazení nové vlády. Zdá se mi, že možná počítal s tím, že koalice, která prohrála volby, bude více nabízet různé alternativy, jak zůstat u moci a pan prezident tomu půjde naproti. Ukázalo se, že poražení to vzdali a pouze kritizují, pomlouvají a vytvářejí nepřátelské prostředí. Pan prezident zůstal tak trochu jako „sám voják v poli“ a snaží se co nejvíce pozdržet vznik nové vlády a ovlivnit její složení. Z hlediska naší země vidím jako zásadní problém, aby nový předseda vlády byl jmenován panem prezidentem do jednání nejvyšších představitelů Rady EU, které má začít 18. prosince. Pokud by se podařilo panu prezidentovi pozdržet jmenování předsedy vlády až po tomto datu, tak bude Českou republiku zastupovat dosavadní premiér Petr Fiala, a to považuji za špatné. Nicméně po prohlášení pana Andreje Babiše, jak bude postupovat ve věci údajného střetu zájmů a prohlášení pana prezidenta Petra Pavla, se zdá, že se ještě vše stihne. Dosavadní premiér Petr Fiala už de facto nemá žádný mandát k zastupování naší země a neměl by brát na sebe zásadní rozhodnutí ve věci financování války na Ukrajině, migračního paktu a dalších důležitých hlasování. Pokud jde o hrátky kolem jmenování pana Filipa Turka, je to trapné. Zkoumat, kdo co před dvaceti roky řekl, je neskutečně hloupé. Mohlo by se také zkoumat, kdo v jaké funkci byl před třiceti pěti lety.
A co byste řekl k tomu „rozkolu“ ohledně návštěvy Slovenska, kdy Tomio Okamura vybral jen budoucí vládní poslance a opozice se prý tedy následně rozhodla odjet na Slovensko „na vlastní pěst“?
Považuji za správné, že nový předseda Poslanecké sněmovny vzal s sebou na první zahraniční cestu na Slovensko pouze poslance z budoucí vládní koalice. My musíme co nejrychleji urovnat naše vztahy se Slovenskem, jako nejbližším partnerem. Rozkol, který nastal z nesmyslných ideologických předsudků končící vlády, je třeba urychleně napravit. Postup nové opozice, že z vlastních prostředků vyjedou poslanci na Slovensko, považuji za neskutečnou hloupost svědčící o tom, že nikomu z nich nejde o prospěch České republiky, ale jen o vlastní ega a pokleslou ideologii, která je založena na poklonkování Bruselu. Pokud to takto budeme dělat, tak s námi nebude nikdo seriózně jednat a budeme skutečně považováni za banánovou republiku. Překvapuje mě to zvláště u bývalého konzervativního politika Marka Bendy, že se takových půtek účastní.
Další novinkou je odchod jihočeského hejtmana Kuby po více než dvaceti letech z ODS. Je to, podle vás, dobré politické rozhodnutí? A jak byste vy sám, jako bývalý člen ODS, předpověděl jak vývoj stávající ODS, tak nového hnutí Martina Kuby?
Nevím, zda rozhodnutí pana Martina Kuby je politicky dobře nebo špatně. V posledních letech prakticky žádná nová strana, až na Motoristy, se do Poslanecké sněmovny nedostala. Teď panuje velké očekávání, nadšení a euforie, ale teprve čas prověří skutečné možnosti jihočeského hejtmana. Máme ještě v dobré paměti příběh Trikolory, kdy nakonec došlo k selhání a marginalizaci strany. ODS přežila už dvě velké krize, a to vznik Unie svobody, kdy odešla půlka poslaneckého klubu, a nedobrovolný odchod Petra Nečase. Zatím se zdá, že z poslaneckého klubu ODS se nikdo nechystá odejít, ale je možné, že po ustavení nového subjektu může pan Martin Kuba získat několik poslanců, aby založil poslanecký klub nového hnutí, což by mu samozřejmě významně pomohlo, jak v přístupu do médií, tak především k prezentaci, jakou politiku chtějí dělat. Vznikají různé fabulace, že pokud by nový subjekt získal více poslanců v Poslanecké sněmovně, mohlo by dojít ke změně v současně vznikající koalici, aby se ANO zbavilo některého ze subjektů nové koalice. Považuji to za velmi nepravděpodobné, protože tím by se ANO zařadilo mezi nespolehlivé partnery a v budoucnu by ho to mohlo velmi poškodit.
Ve svém komentáři, Co týden dal, jste se skrz článek Jiřího Weigla „Nešťastná Ukrajina“, dostal k situaci na Ukrajině. Takže, jak ji aktuálně vidíte?
Ukrajina válku prohrává a její představitelé by podle toho měli jednat a usilovat o co nejrychlejší mír. Jinak může dojít k ještě větší devastaci země. Skutečnost, že Ukrajina válku prohrála, si přiznávají v USA, ale Evropané, až na výjimky, si tuto skutečnost nechtějí přiznat. Je to chyba. Vůbec nechápu, jak můžeme cpát miliardy a biliony korun do zničené země, kde asi všichni kradou. Je to pro Ukrajinu zničující. Představa, že dojde k nějakému obratu, je naivní. Přesto si myslím, že v příštím roce bude uzavřen mír, a to především proto, že Američané na něm mají zájem. Donald Trump je obchodník a byznysmen a válka mu nic nepřináší. Ukrajina ztratila třetinu občanů, více jak 20 % území a je hodně zdevastována. Pokud by válka pokračovala, tak může dojít k humanitární krizí. Doufám, že nová vláda zaujme realističtější pohled na válku na Ukrajině a společně s Maďarskem a Slovenskem budeme tlačit na EU, aby se vzdalo válečnických představ a realisticky přistoupili k mírovému řešení. Rozhodující slovo budou mít stejně USA a Rusko a tomu bychom měli přizpůsobit naši politiku.
Rozebral jste také, když vás budu citovat, „šmírovací“ Chat Control. Co k této „akci“ EU říci?
Chat Control je pro demokratickou společnost nepřijatelný, až smrtící. Naše vláda by měla odmítnout jeho implementaci do našeho zákonodárství. EU si vždycky najde kvazi důvod, jak šmírovat občany a tím umenšovat jejich svobodu. Dnes je to ochrana dětí před pornem, jindy je to ochrana zdraví, potom zase ochrana ovzduší nebo ochrana osobních údajů, ale vždy je to jen o tom, jak mít více a více kontroly nad občany, jak mít přesné údaje, co, kdy, kde dělají. O tom je například také snaha zlikvidovat hotovost a zavést pouze elektronické bankovnictví. Pokud by se toto podařilo prosadit, tak vládnoucí třída bude mít absolutní kontrolu nad občany a kam se potom hrabou komunisté, kteří se nás také snažili hlídat na každém kroku. Všechny tyto podivnosti mají ještě druhý efekt, a to obrovský nárůst byrokracie. Dnes cokoliv chcete dělat, tak musíte mít x papírů, potvrzení, souhlasů, prohlášení a další. Je to byrokratická džungle, ve které se vládnoucím elitám dobře vládne, protože když chtějí občana potrestat nebo šikanovat, tak mu vždycky v té byrokracii najdou nějakou chybu. Občas slyším politiky, jak hořekují nad růstem byrokracie, všech možných předpisů, ale oni jsou přece ti, kteří to prosazují. Měli by začít u sebe, u svého selhání, ale ve skutečnosti je to tak, že navenek s tím nesouhlasí, ale vnitřně si to přejí, protože se snadno vládne, když mám všechny možné informace o jednotlivcích.
Dostal jste se i k plánovanému sjezdu sudetských Němců v Brně. „Neuvěřitelná nehoráznost“, komentoval jste to mimo jiné. Nesouhlasíte tedy s těmi, kteří to naopak podporují a mluví o určitém historickém smíření?
S Němci jsme se již smířili, a to na začátku devadesátých let, a dokonce po nich nepožadujeme reparace za škody, které nám způsobili během druhé světové války, jako je požaduje Polsko. Vůbec nechápu, jak je možné, že někdo přijde na nápad uspořádat sjezd sudetských Němců v Brně. Vůbec nechápu tu drzost, nejen organizátorů, ale i sudetských Němců, že se nestydí něco takového vymyslet a pořádat. Během války jsme přišli o tři sta šedesát tisíc občanů. Naše země byla značně zdevastována a byli jsme pět let okupováni. Měli bychom být velmi opatrní vůči sudetským Němcům. Oni dnes nemluví o Benešových dekretech, ale pořád používají rétoriku vyrovnání a myslím si, že je jenom otázkou příležitosti, kdy by opět zvedli otázku platnosti či anulace Benešových dekretů, které vycházely z rozhodnutí vítězných mocností. Všimněme si, že na Slovensku se znovu přetřásá otázka odsunu maďarské menšiny, i když tuto věc použily opoziční síly velmi nešťastně a možná jen proto, aby se zviditelnily. Otázka odsunu je pořád ožehavá a neměli bychom do ní foukat, aby se opět nerozhořel oheň nenávisti a snahy o revanš. Proto jsem zásadně proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně a věřím, že se ještě najde mechanismus, jak tomu zabránit, i když si uvědomuji, že některé politické síly jsou sudetským Němcům velmi nakloněné.
autor: David Hora