ČVUT: Fakulta informačních technologií otvírá jako první katedru informační bezpečnosti

V současné době je informační bezpečnost skloňována ve všech směrech, týká se jak jednotlivců, tak i celých firem. Hrozba zneužití citlivých informací uložených v počítačích, které jsou připojeny k internetu, se stále zvyšuje. Proto je čím dál více potřeba řešit informační bezpečnost. Problém vzniká v nedostatku IT odborníků, kteří se na kybernetickou bezpečnost specializují.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze proto jako první fakulta v České republice založila specializované pracoviště pro studium bezpečnosti IT technologií – Katedru informační bezpečnosti. Vznik katedry je výsledkem několikaletého úsilí v realizaci výzkumu a výuky v oblasti IT bezpečnosti. Cílem nové katedry je nabízet rychlejší a dynamický rozvoj aktuálně žádaných bezpečnostních studijních programů a zaměření. Katedru povede prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., který je jedním z nejlepších odborníků na IT bezpečnost a zároveň je soudním znalcem v oblasti počítačové bezpečnosti.

Katedra informační bezpečnosti se bude specializovat na síťovou a systémovou bezpečnost, kryptologii, hardwarovou a softwarovou bezpečnost, a to jak v bakalářském, magisterském, ale i doktorském studiu. „Výsledkem v pedagogické oblasti bude především absolvent, který bude odborníkem v oboru informační bezpečnosti a bude splňovat náročné požadavky praxe. Ve vědecko-výzkumné oblasti budeme rozvíjet nové oblasti výzkumu, které nabývají v současnosti na důležitosti, jako jsou například detekce hardwarových trojských koňů, bezpečné generování kryptografických klíčů nebo sofistikované analýzy založené na postranních kanálech,“ říká vedoucí katedry prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

V současné době nabízí nová katedra čtyři profesionální laboratoře – Hardwarovou laboratoř, Laboratoř RFID, Laboratoř forenzní analýzy, Laboratoř etického hackování. V blízké době se plánuje ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze vybudovat Laboratoř kybernetické bezpečnosti jaderných zařízení.

V rámci zahraniční spolupráce katedra již navázala i oficiální spolupráci s německou Bochumskou univerzitou a francouzskou univerzitou Jean Monnet v Saint-Étienne. Fakulta tím otevírá nové studijní a vědecko-výzkumné možnosti pro své studenty i pracovníky. „Naším cílem je vybudovat na fakultě jedinečný národní uzel pro kybernetickou bezpečnost,” říká děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou podobného zaměření v Česku a zároveň nejmladší fakultou ČVUT v Praze, kde působí od roku 2009. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj a výběrovost. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2018/19 nabízí ČVUT svým studentům 169 studijních programů a v rámci nich 480 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2018 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4500 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 101. – 150. místě, v oblasti „Mechanical, Aeronautical and Manuf. Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical and Electronic Engineering“ na 201. – 250. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture/Built Environment“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 220. místě. V celkovém hodnocení university je ČVUT na 491. – 500. příčce v meziročním srovnání a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva