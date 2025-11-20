Prokšanová (KSČM): Je prezident Petr Pavel komunista?

21.11.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zásadám prezidenta Pavla

Prokšanová (KSČM): Je prezident Petr Pavel komunista?
Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Samozřejmě, že ne. Ani jím nikdy nebyl a hanba by mě fackovala, kdybych ho takto měla nazývat. Petr Pavel ukázal, že je člověk ochotný sloužit moci. A je mu jedno jaké. Je to klasický oportunismus, kterého jsou schopni jen lidé bez zásad, bez ideálů, bez přesvědčení. Jednou přísahá komunistické straně, podruhé neoliberálnímu a proválečnému režimu, zítra komukoliv jinému.

Nazývat ho komunistou je urážka památky všech skutečných komunistů, kteří obětovali svůj život službě lidem, národu, vlasti. Všech komunistů, kteří padli v boji proti fašismu. A urážka všech komunistů, kteří měli a mají odvahu snít o spravedlivějším světě a bojovat za něj.

Na Hradě dnes nesedí komunista, ale bezpáteřní kariérista.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Prokšanová (KSČM): Zakázat „propagaci komunistického hnutí“? Krok k cenzuře a šikaně
Prokšanová (KSČM): Válka se nám vyplácí? A jsme doma
Prokšanová (KSČM): Rozdávají si ocenění za zásluhy a lidé přitom mají sotva na nájem
Prokšanová (KSČM): Pod rudou hvězdou je v Tišnově neznámý partyzán

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

komunismus , KSČM , Pavel , Prokšanová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Petr Pavel ochotný sloužit jakékoli moci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Kdo přesně tu podle vás normalizuje nenávist a násilí na menšinách přechází mávnutím ruky?

Myslíte, že to dělá někdo z budoucí vlády? Kdo? Já s vámi souhlasím v tom, že přehlíží nepatřičné chování některých, ale že by normalizovali nenávist a přehlíželi násilí na menšinách? To podle mě nikdo nedělá. Ostatně koho myslíte tou menšinou? Děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prokšanová (KSČM): Je prezident Petr Pavel komunista?

4:31 Prokšanová (KSČM): Je prezident Petr Pavel komunista?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zásadám prezidenta Pavla