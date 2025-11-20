Prokšanová (KSČM): Je prezident Petr Pavel komunista?

Samozřejmě, že ne. Ani jím nikdy nebyl a hanba by mě fackovala, kdybych ho takto měla nazývat. Petr Pavel ukázal, že je člověk ochotný sloužit moci. A je mu jedno jaké. Je to klasický oportunismus, kterého jsou schopni jen lidé bez zásad, bez ideálů, bez přesvědčení. Jednou přísahá komunistické straně, podruhé neoliberálnímu a proválečnému režimu, zítra komukoliv jinému.
Nazývat ho komunistou je urážka památky všech skutečných komunistů, kteří obětovali svůj život službě lidem, národu, vlasti. Všech komunistů, kteří padli v boji proti fašismu. A urážka všech komunistů, kteří měli a mají odvahu snít o spravedlivějším světě a bojovat za něj.
Na Hradě dnes nesedí komunista, ale bezpáteřní kariérista.
Mgr. Petra Prokšanová
