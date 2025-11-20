„Špatně zahrané.“ Herec Čermák zaútočil na Turka kvůli 17. listopadu

20.11.2025 18:32 | Monitoring

Filip Turek na dotaz odpověděl, že sametovou revoluci má za připravené předání moci. Čermák Turka označil za konspirátora a jeho slova za znevažování obětí revoluce.

„Špatně zahrané.“ Herec Čermák zaútočil na Turka kvůli 17. listopadu
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Filip Turek na Národní třídě

Filip Turek se k sametové revoluci vyjádřil nedávno během oslav 36. výročí 17. listopadu 2025 na Národní třídě v Praze. V přímém televizním přenosu prohlásil, že revoluce nebyla dílem studentů, ale řízenou akcí, kterou koordinovali především Michail Gorbačov, KGB a další. Konkrétně řekl: „Také mi přijde zvláštní ta naivita toho, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti, a ne Gorbačov, KGB a spol., protože je jasný, že to byla řízená věc.“ Dále na svém facebooku rozvinul svou teorii o organizátorech revoluce, kde zmínil roli Státní bezpečnosti (StB), sehrání údajně usmrceného studenta (Martina Šmída), Mariána Čalfu a komunistického parlamentu, který jmenoval Václava Havla prezidentem. 

Gorbačov byl v letech 1985–1991 generálním tajemníkem KSSS a fakticky nejvyšším představitelem Sovětského svazu. Na zasedání Varšavské smlouvy v říjnu 1989 varoval představitele východního bloku (včetně Miloše Jakeše), že musejí provést reformy, jinak je smete lidové hnutí. Jakeš později přiznal, že z toho zůstal v šoku. Když se 29. prosince 1989 stal Václav Havel prezidentem, Gorbačov mu jako první zahraniční státník blahopřál a uznal novou vládu národního porozumění.

Hynek Čermák vnímá Turkovy komentáře jako popření občanské odvahy a možnosti spontánního protestu. Sám označil tvrzení o řízené akci za konspiraci, protože se protestů osobně účastnil.

Psali jsme:

„Důvěryhodný oznamovatel.“ Dostál uvedl rady proti šikaně EU i té od sprosťáků
Epsteinův mobil promluvil. Kdo měl poškodit Trumpa?
„Čistý hnus.“ Hejma zhodnotil oslavy 17. 11. v Praze
Obrat: Mladí lidé masově opouštějí transgender

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

sametová revoluce , Filip Turek , Hynek Čermák

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Byla Sametová revoluce řízená akce?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Martin Huml

Klimaticky cil

Dobry den. Prisim nerozumim vasemu tvrzeni: Podařilo se nám snížit klimatický cíl, který navrhla Komise. Prosim o uvedeni cisel pred a po odhlasovanim. Podle me k zadnemu snizeni klimatickeho cile nedoslo. V televizi jsem slysel vase vyhadreni, ze kdyz nebudou technologie, tak se lze vratit k jednan...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Otevřené manželství jako výsledek desítek společných letOtevřené manželství jako výsledek desítek společných let Netradiční využití všem známého aspirinuNetradiční využití všem známého aspirinu

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Předčasně, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusepoky1 , 20.11.2025 18:53:43
zestárlý herec nemá pravdu !

|  6 |  0

Další články z rubriky

„Špatně zahrané.“ Herec Čermák zaútočil na Turka kvůli 17. listopadu

18:32 „Špatně zahrané.“ Herec Čermák zaútočil na Turka kvůli 17. listopadu

Filip Turek na dotaz odpověděl, že sametovou revoluci má za připravené předání moci. Čermák Turka oz…