„Špatně zahrané.“ Herec Čermák zaútočil na Turka kvůli 17. listopadu

Filip Turek se k sametové revoluci vyjádřil nedávno během oslav 36. výročí 17. listopadu 2025 na Národní třídě v Praze. V přímém televizním přenosu prohlásil, že revoluce nebyla dílem studentů, ale řízenou akcí, kterou koordinovali především Michail Gorbačov, KGB a další. Konkrétně řekl: „Také mi přijde zvláštní ta naivita toho, že si lidi opravdu myslí, že tu revoluci udělali studenti, a ne Gorbačov, KGB a spol., protože je jasný, že to byla řízená věc.“ Dále na svém facebooku rozvinul svou teorii o organizátorech revoluce, kde zmínil roli Státní bezpečnosti (StB), sehrání údajně usmrceného studenta (Martina Šmída), Mariána Čalfu a komunistického parlamentu, který jmenoval Václava Havla prezidentem.
Gorbačov byl v letech 1985–1991 generálním tajemníkem KSSS a fakticky nejvyšším představitelem Sovětského svazu. Na zasedání Varšavské smlouvy v říjnu 1989 varoval představitele východního bloku (včetně Miloše Jakeše), že musejí provést reformy, jinak je smete lidové hnutí. Jakeš později přiznal, že z toho zůstal v šoku. Když se 29. prosince 1989 stal Václav Havel prezidentem, Gorbačov mu jako první zahraniční státník blahopřál a uznal novou vládu národního porozumění.
Hynek Čermák vnímá Turkovy komentáře jako popření občanské odvahy a možnosti spontánního protestu. Sám označil tvrzení o řízené akci za konspiraci, protože se protestů osobně účastnil.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Martin Huml