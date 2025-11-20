Majerová (Trikolora): Servilnost Pirátů až do zblbnutí

Tohle pozérství a servilnost Pirátů je fakt už do... až "do zblbnutí"! Ukrajinou již několik dnů otřásá korupční skandál a je víc než zjevné, že značná část peněz, určených na pomoc Ukrajině, skončila v kapsách úředníků a kamarádů Zelenského…
…ALE "naši/vaši Piráti-vlajkonoši " bohužel těsně NEvydražili vskutku neobyčejnou malbu socialistického realismu, a to portrét Zelenského, a když se to nepovedlo, tak ho ho prý chtějí vystavit ve Sněmovně.
Že se ptám, ona se se chystá nějaká výstava angažovaného umění? Že bych si vzala do sněmovny barvičky a taky někoho (z)malovala…
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV