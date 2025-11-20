Majerová (Trikolora): Servilnost Pirátů až do zblbnutí

20.11.2025 21:03 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na nápad Pirátů vystavit obraz Volodymyra Zelenského v Poslanecké sněmovně

Majerová (Trikolora): Servilnost Pirátů až do zblbnutí
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Tohle pozérství a servilnost Pirátů je fakt už do... až "do zblbnutí"! Ukrajinou již několik dnů otřásá korupční skandál a je víc než zjevné, že značná část peněz, určených na pomoc Ukrajině, skončila v kapsách úředníků a kamarádů Zelenského…

…ALE "naši/vaši Piráti-vlajkonoši " bohužel těsně NEvydražili vskutku neobyčejnou malbu socialistického realismu, a to portrét Zelenského, a když se to nepovedlo, tak ho ho prý chtějí vystavit ve Sněmovně.

Že se ptám, ona se se chystá nějaká výstava angažovaného umění? Že bych si vzala do sněmovny barvičky a taky někoho (z)malovala…

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Majerová (Trikolora): Pokud soudci chtějí dělat politiku, měli by svléknout taláry
Majerová (Trikolora): Usvědčení Fialovy vlády, že jen slouží cizím zájmům
Majerová (Trikolora): Prosazujeme revizi pobytu Ukrajinců v ČR
Majerová: Podrazy, levárny. Začínají se obracet proti těm, kdo je dělají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Ukrajina , Majerová , trikolora , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je budova Poslanecké sněmovny vhodným místem k vystavení obrazu ukrajinského prezidenta?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Před volbami jste tvrdili něco jiného

Proč jste před volbami strašili tím, jak nás Babiš potáhne na východ, když teď sám říkáte, že by bylo naprosto proti zájmům Andreje Babiše odklánět se od západních struktur? Lhali jste tak nebo můžete mi to vysvětlit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Servilnost Pirátů až do zblbnutí

21:03 Majerová (Trikolora): Servilnost Pirátů až do zblbnutí

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na nápad Pirátů vystavit obraz Volodymyra Zelenského v …