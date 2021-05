ČVUT: Třetí FEL_Camp pro studentky a studenty se zájmem o elektroniku, robotiku a informační technologie

reklama

Organizátoři FEL_Campu (ZDE), především z řad vyučujících Fakulty elektrotechnické ČVUT, se tak snaží účastníkům zprostředkovat realistický zážitek i dobrodružnou atmosféru, která studenty motivuje při plnění úkolů. Základní zkušenosti s programováním nebo pájením si díky tomu studentky a studenti mohou možná poprvé vyzkoušet v praxi a v kontextu různých situací. Během několika dní si sami zprovozní solární elektrárnu, sestaví kameru pro noční vidění nebo vyšlou drony a roboty prozkoumat nedostupný terén.

„Po semestru, který jsme všichni kvůli covidu strávili doma, jsme s kamarádkou přemýšlely, co podnikneme o prázdninách a FEL_Camp zněl jako zajímavý způsob, jak zjistit, k čemu se mi studium elektrotechniky může hodit v praxi. Nejvíc jsem si užila, když jsme se učili pájet nebo jsme pořádali radiový orientační běh Hon na lišku. Poznala jsem fajn partu, vyzkoušela si nové věci - doma si člověk jen tak solární elektrárnu nepostaví,“ sdílí dojmy z loňského FEL_Campu studentka Kateřina Poláková.

Prázdninového pobytu se tradičně účastní studentky a studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol i gymnázií. Ti, kdo o studiu na FEL uvažují, se tak mohou mimo jiné seznámit s vyučujícími i staršími spolužáky. Vítáni jsou totiž také nově přijatí prváci a prvačky nebo absolventi prvních ročníků.

„Byla to skvělá příležitost naučit se něco nového, strávit pár dní v přírodě a poznat nové lidi. Program byl velmi lákavý a překvapila mě i velmi dostupná cena. Oceňuji, že fakulta podporuje takovéhle akce. Nejvíc jsem si užila celkovou atmosféru tábora. I když se mému týmu nedařilo, bralo se to s humorem,“ popisuje svůj zážitek studentka Tereza Petrčková a na závěr shrnuje také důvody, proč by měli letos na FEL_Camp vyrazit i ostatní: „Poznají bandu příjemných lidí, osahají si věci v praxi. Kde jinde by člověk mohl vidět plovoucí elektrárnu na Orlíku nebo dozimetr přidělaný na klacku. A taky se hned na začátku podívají do útrob fakulty. Za normálních okolností se člověk do bunkru nedostane.“

Pro účast na FEL_Campu 2021, který proběhne od 2. do 6. srpna, je třeba se registrovat na webových stránkách akce (ZDE), kde jsou k dispozici také další fotky nebo videoreportáže z předchozích ročníků. Organizátoři vyberou 20 nejlepších uchazečů, ale není třeba se obávat nedostatečných znalostí. Cílem je sestavit různorodý tým. Někdo bude pájet, jiní programovat, stavět robota nebo hledat indicie, orientační body v terénu či luštit šifry. Důležité je spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Přihlásit se je možné s kamarády i jednotlivě, FEL_Camp je ideální místo, kde se seznámit s lidmi podobných zájmů.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30% výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě.

