Celní správa: Bilance hazardu na jižní Moravě

27 kontrol provozování hazardních her zrealizovali celníci v první polovině roku po celé jižní Moravě. Ve 12 případech se jednalo o nelegální herny.

Dozorová činnost celních úřadů nad provozováním hazardních her se zatím jeví jako nekončící příběh boje s nelegálními hernami. V loňském roce jich na jižní Moravě bylo objeveno 38. V první polovině letošního roku jich bylo 12, což by ukazovalo na mírně sestupnou tendenci. Obdobné je to i s počty zadržených herních zařízení – za celý loňský rok 216 kusů a za letošní 45. statistiky.

V porovnání se stejným obdobím loňského roku bylo letos realizováno téměř stejné množství kontrol 26 : 27, nicméně se snížil počet nelegálních heren i zadržených herních zařízení. Koncem tohoto roku dojde navíc k ukončení platnosti povolení k provozování hazardních her vydaných podle předchozí právní úpravy (zákon o loteriích), v jehož důsledku by měly z některých obcí herny zcela zmizet, poněvadž byly místní vyhláškou zcela zakázány.

Povolení, která v současnosti vydává ministerstvo financí podle zákona o hazardních hrách, ukládají provozovatelům řadu nových podmínek, které dříve plněny být nemusely. Ať už se jedná o počty herních zařízení, registrace hráčů, evidence, kamerový systém či regulaci reklamy. Zároveň musí provozovatelé plnit podmínky povolení k umístění herního prostoru, které vydávají obce.

Od počátku účinnosti zákona o hazardních hrách (od 1. 1. 2017) Celní úřad pro Jihomoravský kraj pravomocně rozhodl v 18 případech zjištěného porušení zákona a uložil sankce pokuty v celkové výši 9 330 000 korun.

autor: Tisková zpráva