Celní správa: Ilegální obchod s cigaretami vynesl miliony

Případ prověřovali od loňského roku ostravští celníci ze Sekce pátrání a dohledu. Ti provedli v říjnu loňského roku závěrečnou realizaci trestního spisu Debrecín. Dvě osoby celníci zadrželi při předávce nelegálního zboží. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili 400 000 kusů cigaret, finanční hotovost ve výši 130 000 korun, 1 500 Euro, elektronické zařízení na rušení signálu a další důkazní materiál. Škoda na spotřební dani zajištěných cigaret byla vyčíslena na bezmála dva miliony korun.
Prověřováním celého nelegálního obchodu bylo zjištěno, že celkem pachatelé způsobili škodu na spotřební dani ve výši čtyř milionů korun. Škodu měl i majitel ochranné značky. Nelegální zboží pocházelo z Polska. Muži si ho různě předávali na parkovištích v Karviné, v autech se pohybovali konspirativně a využívali i rušičku signálu.
Spis do vyšetřování celníci předali policistům z územního odboru Karviná, oddělení hospodářské kriminality. Trojici mužů hrozí za spáchání přečinů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a porušení práv k ochranné známce a jiným označení trest odnětí svobody od třech do osmi let.
autor: Tisková zpráva