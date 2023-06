Celní správa: Kontroly hazardu v karlovarském regionu

Karlovarští celníci provedli od začátku letošního roku bezmála 20 kontrol provozování hazardních her.

reklama

Jednou z mnoha kompetencí Celní správy České republiky je kontrola provozování hazardních her. Příslušníci oddělení Dohledu nad subjekty Celního úřadu pro Karlovarský kraj vykonávají dozor v oblasti provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách a souvisejících předpisů. Zaměřují se jak na legální, tak i na nelegální provozování hazardních her.

Porušení zákona se provozovatelé legálních hazardních her nejčastěji dopouštějí nedodržením povinností souvisejících s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru. Tím umožňují účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace, či vstup do herního prostoru osobám mladším 18 let, nebo osobám zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.

V několika případech bylo zjištěno, že se osoby, jež pro provozovatele vykonávají činnosti a úkoly související s provozováním hazardní hry, samy účastnily hazardní hry na technickém zařízení v herním prostoru. Kontrolované osoby dále umístily v herním prostoru nepovolené nápisy, reklamy a loga, a také v kasinu neumožnily hru nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina, čímž byl porušen zákon o hazardních hrách.

Všechny výše uvedené případy jsou nyní v řešení, nebo již byly předány k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky lze provozovatelům hazardní her uložit pokuty do výše 3 000 000 Kč.

Od začátku letošního roku zajistili karlovarští celníci ve svém regionu také 17 nelegálních technických herních zařízení bez vydaného povolení Ministerstva financí, případy jsou v řízení. Provozovatelům výherních přístrojů hrozí pokuta až do výše 50 milionů Kč.

Psali jsme: Celní správa: Celníci v průběhu čtyř dnů odhalili ve čtyřech regionech migranty Celní správa: Kontroly nejen na tržnicích pokračují Celní správa: Karlovarští celníci zajistili další alkohol bez dokladů Celní správa: Muž vezl sazenice konopí, vyhmátli ho celníci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.