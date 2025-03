Celní správa: Nabízel k prodeji zboží podobající se originálům renomovaných společností

Zásah byl výsledkem systematické analytické a monitorovací činnosti celního úřadu, která pomáhá odhalovat nelegální obchod s falzifikáty nejen na trzích, ale i v kamenných prodejnách. Mezi zadrženým sortimentem se nacházely například hračky, parfémy, oděvy, kosmetika či obuv, jejichž design či označení napodobovaly výrobky renomovaných firem. Pokud by se jednalo o originální produkty, jejich hodnota by přesahovala 3,3 miliony korun.

Nyní běží lhůta deseti dnů, během níž se mohou majitelé ochranných známek – mezi nimi GUCCIO GUCCI S. p. A, Burberry Limited, CHANEL , GIORGIO ARMANI S. P. A., Calvin Klein Trademark Trust, HERMES INTERNATIONAL , DC Comics, Nintendo of America Inc. nebo Nintendo Co., Ltd. , Tommy Hilfiger Licensing B.V. , DISNEY ENTERPRISES, INC. a další – vyjádřit k situaci. Pokud podají návrh na zahájení zjednodušeného řízení, může být zadržené zboží na jejich náklady ekologicky zlikvidováno.

V případě, že se nepodaří splnit podmínky pro tento postup, mají dotčené společnosti možnost podat určovací žalobu, na jejíž základě soud rozhodne o tom, zda zadržené zboží skutečně porušuje práva duševního vlastnictví. Pokud rozhodne ve prospěch majitelů ochranných známek, celní úřad následně zahájí řízení o přestupku. Pachateli přestupku v takovém případě hrozí pokuta až 10 milionů korun.

Obchodování s padělky není jen otázkou nelegálního napodobování značkových výrobků. Může se jednat o nekvalitní a potenciálně nebezpečné produkty, které mohou představovat riziko pro spotřebitele – ať už jde například o zdravotně závadnou kosmetiku, necertifikovanou elektroniku, nebo dětské hračky, které nesplňují bezpečnostní normy.

Celní správa proto nadále intenzivně monitoruje trh a přijímá opatření proti nelegálnímu prodeji takového zboží. Cílem je nejen ochrana práv oprávněných výrobců, ale i zajištění bezpečnosti a důvěry spotřebitelů při nákupu značkového zboží.