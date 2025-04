Celní správa: Organizovaná zločinecká skupina provozovala v Brně nelegální herny

Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Jak a kdo by podle vás měl posuzovat, co je a co není pravda? A co když se pravda ukáže vlivem času, což se dost často stává? Víte já bych od ODS čekal, že budete bojovat spíš za svobodu slova a ne dělat pravý opak

