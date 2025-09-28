Celní správa: Pašeráka drog zastavil až společný zásah celníků a policistů

Celkem bylo kontrolováno 42 vozidel poskytujících taxislužby. Zjištěné přestupky byly na místě předány k dořešení Policii České republiky. Vybraná částka se týkala devíti kontrolovaných subjektů. Souběžně s touto akcí provedli celníci sekce dohledu Celního úřadu v Praze podobnou kontrolní akci v součinnosti s Městskou policií Hlavního města Prahy a s útvarem Cizinecké policie, která byla zaměřena na potírání drogové trestné činnosti a vyhledávání osob majících nedoplatky za různé přestupky. U jednoho subjektu byl zjištěn nedoplatek za dopravní přestupek, který dotyčný odmítl na místě uhradit a kontrolní skupina musela přistoupit k odebrání registračních značek vozidla. Spolupráce s ostatními státními složkami se při těchto dopravně bezpečnostních akcích jeví jako velmi efektivní. Celkový souhrn dohledaných a uhrazených nedoplatků celním úřadem již překročil jeden milion korun.
autor: Tisková zpráva