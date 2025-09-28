Celní správa: Pašeráka drog zastavil až společný zásah celníků a policistů

29.09.2025 10:34 | Tisková zpráva

Vybraná částka 32400 Kč, chybějící taxametr, padělaná samolepka taxislužby a zjištění nelegálního výkonu zaměstnání je výsledek dopravně bezpečnostní akce, kterou provedli celníci na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha.

Celní správa: Pašeráka drog zastavil až společný zásah celníků a policistů
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Celkem bylo kontrolováno 42 vozidel poskytujících taxislužby. Zjištěné přestupky byly na místě předány k dořešení Policii České republiky. Vybraná částka se týkala devíti kontrolovaných subjektů. Souběžně s touto akcí provedli celníci sekce dohledu Celního úřadu v Praze podobnou kontrolní akci v součinnosti s Městskou policií Hlavního města Prahy a s útvarem Cizinecké policie, která byla zaměřena na potírání drogové trestné činnosti a vyhledávání osob majících nedoplatky za různé přestupky. U jednoho subjektu byl zjištěn nedoplatek za dopravní přestupek, který dotyčný odmítl na místě uhradit a kontrolní skupina musela přistoupit k odebrání registračních značek vozidla. Spolupráce s ostatními státními složkami se při těchto dopravně bezpečnostních akcích jeví jako velmi efektivní. Celkový souhrn dohledaných a uhrazených nedoplatků celním úřadem již překročil jeden milion korun.

Psali jsme:

Superdebata na ČT: Začalo se zostra. Pak došlo na Rusko a bylo zle
Konečná: Nezastavili nás soudem. Zkusí to průzkumy. Ale my jim to spočítáme ve volbách
Mladého Trojana prý baví nasávání kultur
Alena Vitásková: Volby – nevolby

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Doprava

Vy tvrdíte, jak jste zrychlily výstavbu. Vy opravdu máte za to, že se u nás opravují nebo staví silnice a dálnice rychle? Vždyť je to tragédie, že ještě nemáme kompletní dálniční síť, fakt myslíte že si vy nebo kdokoliv z politiků může chlubit rychlostí výstavby? Já být za ni odpovědný, tak jsem spí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Potraviny podporující produkci potřebného kolagenuPotraviny podporující produkci potřebného kolagenu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Pašeráka drog zastavil až společný zásah celníků a policistů

10:34 Celní správa: Pašeráka drog zastavil až společný zásah celníků a policistů

Vybraná částka 32400 Kč, chybějící taxametr, padělaná samolepka taxislužby a zjištění nelegálního vý…