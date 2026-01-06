Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022

Pane docente, co vy osobně očekáváte od prezidenta Pavla v záležitosti týkající se jmenování Filipa Turka ministrem, když pan premiér Babiš oznámil, že mu návrh i přes jeho odpor předloží?
Musím se smát tomu, že současný prezident tímto způsobem kádruje pana Filipa Turka. Filip Turek rozhodně není žádný nepřijatelný kandidát na ministra, jak dnes Petr Pavel tvrdí. Dostal například osobní poděkování od izraelského ministra zahraničí za výbornou práci v Evropském parlamentu. Byl členem osmi zahraničních delegací EU, a to by se nestalo, kdyby neměl jejich důvěru a neodváděl poctivou práci. Stačí si například poslechnout i slova Elišky Haškové-Coolidge, bývalé tajemnice pěti amerických prezidentů. Ta sama řekla, že by Filip Turek byl skvělým ministrem zahraničí. Připomenu ještě, že Filip Turek, jako jeden z mála Čechů, byl pozván na inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tuto významnou pozvánku prezident Pavel, pokud vím, vůbec neobdržel. Kádrování a moralizování pana prezidenta považuji za absurdní, když v minulém režimu nosil krycí jméno Pávek. Navíc prezident Pavel sám naprosto diplomaticky selhal, když prezidenta Donalda Trumpa nazval: „Trump je opravdu odpudivá bytost.” To řekl v podcastu Standa Show, a dále to stvrdil výrokem, „že si s ním ani neměl chuť podat ruku”.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„V demokratických volbách zvolí strany, které se dostanou do parlamentu, a tyto strany potom najdou shodu na vytvoření nějaké koalice, která bude tvořit vládu. Pak je to především tedy zodpovědností designovaného premiéra, jakou vládu si postaví, jestli bude schopen s ní fungovat, nebo ne, a hlavně tedy, jestli občané si tyto strany zvolili, pak by asi neměl prezident vystupovat jako ten, který bude přepisovat výsledky voleb. Stejně tak si nemyslím, že by měl prezident veřejně kádrovat ministry a zkoušet je, ale že to je opravdu nakonec zodpovědností premiéra, protože on je šéfem vlády, on zodpovídá za exekutivu.”
Jinak musím konstatovat, že současný prezident nesahá v orientaci v zahraniční politice ani po kotníky Filipu Turkovi. Mimo jiné i proto, jak se vyjádřil k prezidentu Trumpovi. Za sebe, a doufám, že i za další lidi se zdravým selským rozumem, odmítám totalitní kádrování, které přichází právě od pana prezidenta, a popírá to, co řekl v citovaném rozhovoru z roku 2022. A upřímně, já kdybych měl minulost pana prezidenta, který schvaloval ve svém dospělém věku okupaci v roce 1968, až po jeho napojení v cvičeného rozvědčíka pro KGB, opravdu bych si dával pozor, koho nálepkuji a označuji za osobu nevhodnou vykonávat funkci ministra. Ani zlomek jeho nedemokratických činností totiž nenajdete v životě Filipa Turka.
A jenom připomínám panu prezidentovi, že v podílu získaných preferenčních hlasů ve volbách v říjnu 2025 obsadil Filip Turek druhé místo (34,54%) z 462 hodnocených uchazečů respektive kandidátů do Poslanecké sněmovny.
