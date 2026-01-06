Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022

Ekonom a poslanec za SPD Miroslav Ševčík se ostře pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho odporu k jmenování Filipa Turka ministrem. Mluví o absurdním kádrování, připomíná Pavlova vlastní slova z roku 2022 a tvrdí, že v zahraniční politice „nesahá prezident Filipu Turkovi ani po kotníky“. Padla i ostrá slova o dvojím metru a minulosti hlavy státu.

Den před nominací Turka. Ševčík našel zásadní Pavlův výrok z roku 2022
Pane docente, co vy osobně očekáváte od prezidenta Pavla v záležitosti týkající se jmenování Filipa Turka ministrem, když pan premiér Babiš oznámil, že mu návrh i přes jeho odpor předloží?

Musím se smát tomu, že současný prezident tímto způsobem kádruje pana Filipa Turka. Filip Turek rozhodně není žádný nepřijatelný kandidát na ministra, jak dnes Petr Pavel tvrdí. Dostal například osobní poděkování od izraelského ministra zahraničí za výbornou práci v Evropském parlamentu. Byl členem osmi zahraničních delegací EU, a to by se nestalo, kdyby neměl jejich důvěru a neodváděl poctivou práci. Stačí si například poslechnout i slova Elišky Haškové-Coolidge, bývalé tajemnice pěti amerických prezidentů. Ta sama řekla, že by Filip Turek byl skvělým ministrem zahraničí. Připomenu ještě, že Filip Turek, jako jeden z mála Čechů, byl pozván na inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tuto významnou pozvánku prezident Pavel, pokud vím, vůbec neobdržel. Kádrování a moralizování pana prezidenta považuji za absurdní, když v minulém režimu nosil krycí jméno Pávek. Navíc prezident Pavel sám naprosto diplomaticky selhal, když prezidenta Donalda Trumpa nazval: „Trump je opravdu odpudivá bytost.” To řekl v podcastu Standa Show, a dále to stvrdil výrokem, „že si s ním ani neměl chuť podat ruku”.

A teď si prosím pozorně přečtěte ještě následující řádky. 19. 6. 2022 proběhl rozhovor, který byl vysílán na webových stránkách Stream.cz z Plzně (Papírna), kterého se zúčastnil Petr Pavel, Josef Středula a Dana Drábová. Moderovaly ho Marie Bastlová a Veronika Sedláčková ze Seznamu cz. Pořad se jmenoval „Kdo je tady prezident?” a v jeho 48:03 minutě zaznělo toto z úst Petra Pavla (a uznejte, že to je až směšné):  

„V demokratických volbách zvolí strany, které se dostanou do parlamentu, a tyto strany potom najdou shodu na vytvoření nějaké koalice, která bude tvořit vládu. Pak je to především tedy zodpovědností designovaného premiéra, jakou vládu si postaví, jestli bude schopen s ní fungovat, nebo ne, a hlavně tedy, jestli občané si tyto strany zvolili, pak by asi neměl prezident vystupovat jako ten, který bude přepisovat výsledky voleb. Stejně tak si nemyslím, že by měl prezident veřejně kádrovat ministry a zkoušet je, ale že to je opravdu nakonec zodpovědností premiéra, protože on je šéfem vlády, on zodpovídá za exekutivu.

POŘAD ke zhlédnutí: Kdo je tady prezident?

Jinak musím konstatovat, že současný prezident nesahá v orientaci v zahraniční politice ani po kotníky Filipu Turkovi. Mimo jiné i proto, jak se vyjádřil k prezidentu Trumpovi. Za sebe, a doufám, že i za další lidi se zdravým selským rozumem, odmítám totalitní kádrování, které přichází právě od pana prezidenta, a popírá to, co řekl v citovaném rozhovoru z roku 2022. A upřímně, já kdybych měl minulost pana prezidenta, který schvaloval ve svém dospělém věku okupaci v roce 1968, až po jeho napojení v cvičeného rozvědčíka pro KGB, opravdu bych si dával pozor, koho nálepkuji a označuji za osobu nevhodnou vykonávat funkci ministra. Ani zlomek jeho nedemokratických činností totiž nenajdete v životě Filipa Turka.  

A jenom připomínám panu prezidentovi, že v podílu získaných preferenčních hlasů ve volbách v říjnu 2025 obsadil Filip Turek druhé místo (34,54%) z 462 hodnocených uchazečů respektive kandidátů do Poslanecké sněmovny.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Zdroje:

https://www.stream.cz/ptam-se-ja/kdo-je-tady-prezident-ptam-se-ja-vysilalo-z-plzne-s-pavlem-stredulou-a-drabovou-64355203?_gl=1%2Abnap5w%2A_up%2AMQ..%2A_ga%2AMTQzNTgxNDE1MC4xNzY2NDk0MDYw%2A_ga_MSCK4NY4S3%2AczE3NjY0OTQwNjAkbzEkZzAkdDE3NjY0OTQwNjAkajYwJGwwJGgw&fbclid=IwY2xjawPKKYFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVNFI4T2NFMDRrWkpNQ2F4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgBRRiFs0MnSG6eFiP8_W9JMFH6KMxUCuTXfjfnf_OHCGFZ-C3jjgpFlY0Ko_aem_tHU5_y0uGJJe0u9K3AOo-A

